Mexx Meerdink zit voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. De 22-jarige spits van AZ hoopt zijn debuut te maken. Hij zou daarmee in de voetsporen van zijn vader Martijn treden, die ooit één interland speelde.

De inmiddels 49-jarige Martijn Meerdink speelde in zijn carrière voor De Graafschap, AZ en FC Groningen. In de tijd dat hij in Alkmaar speelde, werd hij één keer opgeroepen voor het Nederlands elftal. De rechtsbuiten mocht een paar maanden voor het WK 2006 opdraven onder Marco van Basten.

Hij speelde negentig minuten mee tegen Ecuador in de 1-0 gewonnen wedstrijd, op 1 maart 2006. Sterker nog: Meerdink leverde ook de assist af op de goal van Dirk Kuijt. Grote spelers als Arjen Robben, Edwin van der Sar, Mark van Bommel, Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst deden ook mee aan de wedstrijd. Ruud van Nistelrooij bleef negentig minuten op de bank.

In de voetsporen treden

Zoon Mexx kan nu in zijn voetsporen treden, in de wedstrijd tegen Malta van komende donderdag, of op zondag tegen Finland. Hij heeft het geluk dat Memphis Depay tegen Malta in ieder geval niet zal starten, omdat hij door een gestolen paspoort te laat arriveert in Nederland. Maar dan nog moet Meerdink concurreren met Donyell Malen en Wout Weghorst.

Mexx zal ook de hoop hebben over een paar maanden bij de selectie te zitten, als Nederland zich - als alles goed gaat - meldt op het WK 2026. Het lukte zijn vader niet om de eindselectie voor een WK te halen.

Record is nog ver weg

Bij zijn debuut in Oranje worden Mexx en Martijn de elfde vader en zoon die het Nederlandse shirt droegen. Daarvan droegen Daley Blind (108) en vader Danny (42) het shirt het vaakst: samen liefst 150 keer. Mexx moet dus nog 149 interlands spelen om dat record te evenaren. Andere namen zijn Johan en Jordi Cruijff, Jerry en Nigel de Jong en Frank en Steven Berghuis.

Er bestaat een kansje dat er nóg een Meerdink in Oranje gaat spelen. De 19-jarige Melle speelt in de jeugdopleiding van De Graafschap. De linksbuiten moet zijn debuut voor het eerste elftal nog maken.

Alles over de WK-kwalificatie

