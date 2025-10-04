Bondscoach Ronald Koeman heeft de familie Meerdink een dag om nooit meer te vergeten bezorgd. De oudste zoon, Mexx, is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader. "Hij moet mijn aantal interlands maar zien te overtreffen", grapt Martijn Meerdink tegenover Sportnieuws.nl.

"Dit nieuws zorgt natuurlijk voor een kippenvelmomentje voor de hele familie", reageert Meerdink in gesprek met deze site. "Als klein jongetje droom je hier natuurlijk van. Als je op je tweeëntwintigste in ieder geval al bij de selectie zit voor de aankomende twee kwalificaties is dat natuurlijk supermooi."

'Altijd een verrassing'

Het AZ-talent werd de afgelopen weken vaker genoemd worden in de wandelgangen rond Oranje, maar had zelf niet verwacht dat de oproep nu al zou komen. “Laten we vooropstellen dat het altijd een verrassing is als je wordt geselecteerd voor Oranje. Alleen, je weet natuurlijk wel dat Nederland links en rechts op zoek was naar een spits voor de aankomende jaren. Er zijn natuurlijk meer spitsen, maar als die ook geblesseerd zijn, dan kom je ook gauw bij Mexx uit.”

In de voetsporen van vader

Meerdink maakte op 1 maart 2006 zijn debuut voor het Nederlands elftal. Uiteindelijk bleef het bij dat ene interland. "Daar hebben we het natuurlijk weleens over gehad. Ik heb hem af en toe die beelden laten zien, en hij vond het prachtig. Nu moet hij mijn aantal interlands maar zien te overtreffen", lacht de oud-international, voor wie de teller op één interland bleef staan.

Oorspronkelijk zou hij in 2005, op 29-jarige leeftijd, zijn debuut gaan maken voor het Nederlands elftal, maar op de afsluitende training scheurde hij zijn kruisbanden na een ongelukkige struikelpartij van Ruud van Nistelrooy. Toch vocht hij zich terug en pakte in 2006 alsnog zijn 'haasje', tegen Ecuador. Dat was echter ook meteen zijn laatste wedstrijd voor Oranje.

Als Mexx daadwerkelijk zijn debuut maakt, schrijft hij geschiedenis. Tot nu toe zijn er tien vader-zooncombinaties die het Oranje-shirt droegen. Onder meer Johan en Jordi Cruijff, Danny en Daley Blind en Patrick en Justin Kluivert gingen hem voor. Voor de familie Meerdink lonkt nu ook dat hoofdstuk. "Natuurlijk is het supermooi om in zo’n rijtje te komen als familie, maar ik ben te nuchter om te zeggen: wow, geweldig."

Betrokken voetbalfamilie

De oud-voetballer van AZ, De Graafschap en FC Groningen is al geruime tijd met pensioen, maar dankzij zijn voetballende zoons is hij tegenwoordig weer regelmatig in de stadions te vinden. "Mooi dat je ook de naam van Melle noemt", zegt hij, verwijzend naar zijn jongste zoon die speelt bij De Graafschap onder 19. "Ik ben absoluut geen vader die mijn kinderen gaat pushen, maar ik ben wel betrokken bij de jongens."

Meerdink vervolgt: "Maar mijn vrouw en ik willen wel dat ze hun eigen weg gaan. Ze zijn daarom ook volwassen genoeg om bepaalde dingen zelf op te lossen. Dat is juist wel mooi." Hoe uit zich de betrokkenheid als voetbalvader? "We gaan vaak naar de wedstrijden van AZ met het gezin of met wat vrienden uit Winterswijk. Dus we zijn er best vaak te vinden."

Spannende dagen voor Meerdink én Oranje

Of Mexx tijdens deze interlandperiode ook écht minuten maakt, moet nog blijken. Maar voor de familie uit Winterswijk is het hoe dan ook een moment om te koesteren. "Mijn vrouw kwam met het idee om direct vliegtickets te boeken voor Malta. Ze zei: wat er dan ook gebeurt, wij gaan. Op zo’n moment móét je er gewoon bij zijn en daarom zitten we volgende week zondag ook in de ArenA. Je weet natuurlijk niet wanneer het misschien gaat gebeuren."

Voor Mexx Meerdink wordt het dus een bijzondere interlandweek. Donderdag wacht eerst een uitwedstrijd tegen Malta, gevolgd door het duel van zondag 12 oktober in de Johan Cruijff ArenA tegen Finland. "Hij gaat zich maandag lekker melden en dan zien we wel of hij minuten gaat krijgen. We gaan er gewoon op een rustige, nuchtere manier van genieten", sluit de oud-prof af.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.