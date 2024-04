Hoge nood komt Jan Boskamp duur te staan: 'Het is twee weken cel of een boete'

Jan Boskamp is zoals bekend een vervend Feyenoord-fan en moet na elke wedstrijd in de Kuip weer terug naar zijn huis in Brussel. Dat is een flinke afstand en daarom heeft de oud-voetballer een eigen ritueel om de reis dragelijk te maken. Helemaal waterdicht blijkt het echter niet te zijn.

Wilfred Genee zat maandagavond bij Veronica Offside opzichtig naar een verhaal te vissen, maar Boskamp leek dat in eerste instantie niet helemaal door te hebben. "Jij gaat toch altijd iets eerder weg bij Feyenoord?", vroeg de presentator. "Pfff, ik ben je zo moe als koude pap", reageerde de inmiddels 75-jarige analist. "Je weet al vijftien jaar dat ik daar zit en je weet al vijftien jaar dat ik drie minuten voor tijd weg ga."

"En dan rij je rustig terug naar huis toe? Nooit te snel", vroeg Genee verder. "Wat een verschrikkelijke gozer", reageerde Boskamp zuchtend. De presentator gaf echter nog niet op. "Ik hoorde namelijk dat jij voor moest komen, klopt dat?"

Jan Boskamp tegen Wilfred Genee: 'Grootste klootzak die ik in m'n leven ben tegengekomen' Jan Boskamp houdt zich niet in met zijn woorden en zo ook maandagavond niet. Hij vertelde Veronica Offside-presentator Wilfred Genee eens goed 'de waarheid'.

Dan valt het kwartje bij Boskamp. "Owja, daar ben ik geweest. Ik moet bijna twee weken de bak in. Ik had te snel gereden, maar daar kon ik niks aan doen. Ik moest echt pissen, dat meen ik echt. Dat heb ik al meteen tegen die politieagent gezegd. Toen ik aan de kant werd gezegd, ben ik gelijk gaan pissen."

Brood met vijl

"Maar anders had je het hele eind terug naar Brussel hard willen rijden?", vroeg Genee zich af. "Nee, want als je bij Dordrecht de tunnel door bent, heb je een benzinestop. Maar ja, die (politie, red.) man was sneller. En nu krijg ik een boete of ik moet kiezen voor twee weken in de bak. Kom je me dan opzoeken, dan ga ik in die bak zitten." "Ja hoor, en dan neem ik een brood met een vijl mee", besloot Genee.