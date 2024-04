Woeste Ron Jans richt pijlen op arbitrage bij Feyenoord - FC Utrecht: 'Echt het Kuip-effect'

FC Utrecht-trainer Ron Jans was zondag totaal niet blij met de arbitrage in De Kuip tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord zondag. De coach van de Domstedelingen vond dat dit aan de sfeer in het stadion lag.

"Dit is het Kuip-effect. Dit is echt weer het Kuip-effect", roept een woeste Ron Jans tegen de vierde man zondag. De Utrecht-coach verweet de scheidsrechter Allard Linthout, dat hij zich liet beïnvloeden door het stadion. "Hij laat zich gewoon inpakken door De Kuip." De vierde man sommeert Jans om rustig aan te doen, maar dat was volgens hem niet nodig. "Ik ben ook hartstikke kalm."

Wedstrijdverloop

Jans begon met FC Utrecht nog wervelend aan de wedstrijd tegen Feyenoord. Via Sam Lammers en Othmane Boussaid stonden de Domstedelingen in de rust al met 2-0 voor. Daarna draaide Feyenoord de wedstrijd echter helemaal om. Via Igor Paixao, een eigen goal van Oscar Fraulo, David Hancko en Leo Sauer werd het 4-2 voor de Rotterdammers. Jans gaf daardoor met zijn Utrecht een grote voorsprong uit handen.

Ron Jans had het idee dat de arbitrage werd beïnvloed gisteren🏟️ — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2024