Stijn van Gassel heeft een vreselijke rentree doorgemaakt in de VriendenLoterij Eredivisie. De doelman van Excelsior moest na een klein halfuur afhaken in de openingswedstrijd tegen NEC, zijn oude ploeg. De derde keeper moest hem vervangen.

Het duel tussen NEC en Excelsior is extra bijzonder voor Van Gassel. De 28-jarige doelman vertrok een jaar geleden van Excelsior naar NEC, maar dat werd geen succes. Hij kwam slechts tot twee officiële optredens. Excelsior had door de blessure van Calvin Raatsie een nieuwe keeper nodig en kwam opnieuw uit bij Van Gassel.

Rentree vol pech

De voetballer uit IJsselstein hoopte weer aan spelen toe te komen. Maar zijn rentree was na een klein halfuurtje alweer voorbij. Hij moest met een blessure afhaken. Het was toen al 1-0 na een doelpunt van Dirk Proper. En dat terwijl hij dit seizoen juist de concurrentiestrijd aan wilde gaan met Raatsie.

"Ik heb goede gesprekken gehad met de trainer, de technisch directeur en de keeperstrainer. Als 28-jarige keeper kom je terug als een ervaren jonge leider, en dat verwachten ze ook. Het is aan mij om te laten zien dat ik onder de lat hoor", vertelde hij aan het AD.

Kans van zijn leven

Met de blessures van Raatsie en Van Gassel pakte de 19-jarige derde doelman zijn kans. Tijmen Holla, die zijn hele leven al voor Excelsior speelt, maakt zijn debuut in het profvoetbal. In de tweede helft kreeg hij ook zijn eerste doelpunt om zijn oren. Koki Ogawa maakte een geweldige goal met een halve omhaal.

