Redouan El Yaakoubi heeft gereageerd op de BOOS-aflevering die over zijn stichting Durf te Dromen is gemaakt. De oud-voetballer van Excelsior en Telstar vindt dat er onwaarheden in de aflevering zitten en geeft daarover uitleg in zijn aflevering 'BLIJ'.

Tim Hofman en zijn Youtube-kanaal BOOS stelden in de aflevering van vorige week misstanden bij de stichting van El Yaakoubi aan de kaak. De voetballer zou fors geld verdienen met zijn stichting en dat overmaken naar zijn bedrijf. Dat is binnen Nederland niet toegestaan en dus deed BOOS in samenwerking met Follow The Money onderzoek. Tijdens de uitzending was El Yaakoubi niet bereikbaar voor commentaar, maar via een Youtube-video reageert hij wel.

El Yaakoubi is van mening dat hij wel transparant is geweest over zijn verdiensten en werkzaamheden van de stichting en het bedrijf. De voetballer spreekt van 'klinkklare onzin' in de aflevering van BOOS. In de uitzending kwam ook naar buiten dat vrijwilligers van de stichting niet wisten dat er nog een bedrijf achter Durf te Dromen zat. In de video laat El Yaakoubi een telefoongesprek horen, waarin een van zijn vrijwilligers aangeeft hier wel degelijk vanaf te weten en dat er zelfs een duidelijke scheiding is.

Lesmateriaal

In de aflevering van BOOS vertelt Hofman ook dat El Yaakoubi lesmateriaal dat op vrijwillige basis is gemaakt voor de stichting, ook gebruikt voor zijn onderneming. Dit weerlegt de verdediger. "Het lesmateriaal dat is gebruikt voor de stichting is gemaakt voor scholieren van het basisonderwijs. Binnen mijn bedrijf werk ik met middelbare scholieren. Het lesmateriaal van de stichting is voor een compleet andere doelgroep dan dat van mijn bedrijf. En voor het lesmateriaal van mijn bedrijf heb ik mensen altijd netjes betaald."

Na de uitzending van BOOS heeft de Utrechtse scholengemeenschap NUOVO de samenwerking met El Yaakoubi gestopt. De verdediger baalt daar enorm van, omdat hij zegt dat de onderzoeken niet kloppen. "Dit komt allemaal door het onderzoek dat BOOS en Follow the Money hebben gedaan. Omdat zij namelijk aangeven dat ik niet transparant zou zijn geweest. Ik bedoel, je leest zelfs dat ik daarnaast oprichter ben van Stichting Durf te Dromen en mijn vrijwilligerswerk. Hoe duidelijk wil je het nog hebben?"

'Tim, even serieus'

Ten slotte richt El Yaakoubi zich persoonlijk tot Hofman zelf. "Tim, even serieus. Als je een jaar lang onderzoek naar mij doet, naar onze organisaties, naar alles wat wij aan werkzaamheden verrichten, dan vind ik het superzwak, maar ook echt superzwak, dat je dan in de laatste twee weken voor je aflevering, nog even op TikTok zit: ‘Jongens, als jullie nog intell hebben, stuur me alsjeblieft een DM.’ Je bent een jaar bezig, kerel. Wat is er in dat jaar gebeurd dan? Jij bent de journalist, ik niet, dus jij zou het wellicht ook veel beter weten dan ik, maar ik heb in ieder geval altijd meegekregen en gehoord dat je als journalist altijd met de feiten zou willen komen."

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.