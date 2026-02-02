Het leek een uitgemaakte zaak rond Robin van Duiven: hij zou het seizoen afmaken bij Jong PSV en komende zomer transfervrij vertrekken naar Real Valladolid. Maar vlak voor het sluiten van de Belgische transfermarkt heeft Lommel SK zich alsnog gemeld om de talentvolle spits op te halen.

Van Duiven is dit seizoen behoorlijk on-fire. Als aanvoerder van de PSV-beloften maakte hij maar liefst veertien goals in 22 wedstrijden. Dat sterke moyenne zette hem op de radar bij de PSV-aanhang, maar niet bij hoofdtrainer Peter Bosz. Zelfs toen alle spitsen geblesseerd waren, kreeg Van Duiven geen kans. Daarom koos hij eieren voor zijn geld: hij verlengt zijn contract niet en vertrekt komende zomer naar Real Valladolid. Hij zou het seizoen in Eindhoven afmaken, maar een plots vertrek dreigt alsnog.

Lommel wil Van Duiven herenigen met broer

Lommel, waar ook Ralf Seuntjens en broer Jason van Duiven actief zijn, wil de 19-jarige aanvaller maar al te graag aan de selectie toevoegen. De Belgische tweededivisionist droomt van promotie naar het hoogste niveau, maar is voorin dun bezet. De topscorer van Jong PSV zou precies dat extra aanvallende impuls kunnen geven. Lommel wil hem tot het einde van het seizoen huren van PSV, waarna Van Duiven in de zomer transfervrij naar Real Vallodolid vertrekt. Het vertrekkende talent maakte maandagavond nog minuten voor Jong PSV tegen SC Cambuur.

Opmerkelijk genoeg gaf Van Duiven onlangs nog aan dat hij hoopte om in de tweede seizoenshelft alsnog zijn debuut voor PSV 1 te maken. "Dat blijft nog altijd mijn droom. Ik hoop nog altijd dat zij mij erbij pakken. Ik weet dat als ik mee moet ik belangrijk voor hen zal zijn. Ik hoop dat ik ooit nog de kans mag krijgen in PSV 1. Mijn gevoel zegt namelijk nog altijd dat ik voor PSV 1 ga scoren", liet Van Duiven een paar dagen geleden nog weten tegenover ESPN.

Voormalig Jong PSV-trainer Adil Ramzi vindt het zonde dat jonge talenten vroeg naar het buitenland vertrekken, maar vindt het niet verkeerd dat er een tussenstap wordt gemaakt. "Er zijn genoeg voorbeelden", doelt Ramzi op jongens als Huntelaar (AGOVV en Heerenveen) en Van Nistelrooij (Den Bosch en Heerenveen). "Als talent heb je altijd het doel om het eerste te halen. Als je merkt: dat gaat niet lukken, dan moet je ook gewoon kijken of je een tussenstap nodig hebt. Huntelaar en Van Nistelrooij hebben óók de absolute top gehaald", vertelde hij tegen deze site.

Ramzi vervolgt: "Dat is een héél normale route, want er zijn maar weinig spelers die wél direct de stap naar het eerste weten te maken. Bij Ajax, Feyenoord en PSV werden genoeg spitsen een grote toekomst toegedicht, maar vaak hoorde je er vrij snel daarna niets meer van. Het is gewoon een heel grote stap", aldus de oud-verdediger van de Eindhovenaren.