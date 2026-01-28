Bas Nijhuis had eindelijk weer eens een topwedstrijd gekregen van de KNVB en zou zondag PSV - Feyenoord mogen fluiten. Maar toen sloeg het noodlot toe voor de veelbesproken scheidsrechter. Hij raakte geblesseerd en moet lang revalideren. De inmiddels 49-jarige oude arbiter laat in tranen van zich horen na het persoonlijke drama.

De KNVB kwam daags na de bekendmaking dat Nijhuis de Eredivisie-topper zou fluiten met vreselijk nieuws: door een blessure moet Allard Lindhout Nijhuis vervangen in het Philips Stadion. Het ging mis bij de conditietest, vertelt Nijhuis aan De Telegraaf. "Ik wist dat het goed mis was en brak volledig. Ik voelde mijn achillespees scheuren en besefte dat ik maanden aan de kant sta."

'Ik zag mijn droom uiteen spatten'

Het duurde 24 uur voordat Nijhuis weer enigszins in staat was om te reageren op het voor hem desastreuze nieuws. "Ik moest bij elk telefoontje weer janken. Ik zag mijn droom wel uiteen spatten." Vanwege zijn relatief hoge leeftijd had Nijhuis al jaren geen echte topper meer gefloten. Maar omdat Nijhuis volgens zijn beoordelaars zo goed bezig is, kreeg hij PSV - Feyenoord van komend weekend voorgeschoteld. "Je kunt je voorstellen dat ik me daar wel op had verheugd en niet zo’n klein beetje ook."

'Dit vreet aan me'

Tijdens de conditietest voelde het voor Nijhuis alsof er 'met een luchtbuks hagel werd leeggeschoten in mijn kuit'. Hij was naar eigen zeggen 'in shock' en ging tegen beter weten in naar de technische staf voor een check. Hij wist wel hoe laat het was. Hij moet minstens een paar weken rust houden, misschien wel meer. "Ik houd sowieso niet van stil zitten en dit vreet aan me. Maar ik kom er sterker uit."

'Zo gaat Bassie niet stoppen'

Want dat is één ding dat zeker is: "Nijhuis zien ze zeker weer op het veld. Ik mag dan 49 zijn, maar zo gaat Bassie niet stoppen", zegt de getroffen arbiter alweer met een lach over zichzelf.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.