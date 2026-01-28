Opvallend: Bas Nijhuis heeft toch niet de leiding over PSV-Feyenoord. Dit weekend zou de scheidsrechter de wedstrijd in goede banen moeten leiden, maar dat gaat niet gebeuren. Allard Lindhout krijgt nu die taak.

Dat heeft te maken met een blessure van Nijhuis, zo meldt de KNVB. "Bas Nijhuis is tijdens een reguliere scheidsrechtersbijeenkomst in Zeist geblesseerd uitgevallen", schrijft de bond. "Nader onderzoek moet uitwijzen wat de ernst en omvang van de kwetsuur is."

Duidelijk is wel dat de blessure gevolgen heeft. "Als gevolg hiervan kan Nijhuis de wedstrijd PSV-Feyenoord niet fluiten. Allard Lindhout is aangewezen als zijn vervanger. De KNVB wenst Bas een voorspoedig herstel toe." Voor Nijhuis is de blessure extra zuur. Het was immers al jaren geleden dat hij een echt topduel mocht fluiten. De laatste keer dat hij een topper als deze in goede banen mocht leiden, was alweer op 14 maart 2021. Ook toen was hij leidsman tijdens PSV - Feyenoord.

PSV en Feyenoord spelen dit weekend, maar komen midweeks ook in actie. De Eindhovenaren spelen woensdagavond tegen Bayern München. Nu staat PSV nog op een plek die goed is voor een tussenronde, maar een goed resultaat tegen de Duitsers lijkt cruciaal voor zekerheid op de knock-outfase.

Feyenoord vecht voor haar laatste kans in Europa. In de Europa League moet er gewonnen worden bij Real Betis. De ploeg van Robin van Persie moet zelf winnen en hopen op gunstige resultaten op andere velden. Alleen dan is een plek bij de eerste 24 mogelijk.

Nummers één en twee

PSV staat in de Vriendenloterij Eredivisie op een eerste plaats, gevolgd door Feyenoord. Dat staat weliswaar tweede, maar wel al op 14 punten achterstand. Een eventuele zege in de topper in Eindhoven brengt de spanning om de titel dan ook niet écht terug.

