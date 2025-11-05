De Nederlandse serie Amsterdam Empire is op dit moment een grote hit op Netflix. In het slot van de serie wordt een huis met een nogal opvallende eigenaar gebruikt: het is de houten blokhut van de Nederlandse coach Gert Jan Verbeek.

De serie Amsterdam Empire gaat over hasjbaron Jack van Doorn (gespeeld door Jacob Derwig) die in een vechtscheiding komt te liggen met zijn vrouw Betty Jonkers (Famke Janssen). Voor de serie werd voornamelijk gefilmd in Amsterdam, maar de makers zochten ook naar een blokhut in de bossen. Die werd uiteindelijk gevonden in het stulpje dat Verbeek zelf heeft gebouwd in het bos bij Dalfsen.

Verbeek is in Nederland bekend om zijn succesvolle en minder succesvolle periodes als trainer van meerdere clubs. Zo stond hij aan het roer bij Heracles Almelo, Feyenoord, SC Heerenveen, AZ, Nürnberg, Bochum, Twente, het Australische Adelaide United en Almere City. Inmiddels zit hij al vier jaar zonder club, maar officieel gestopt is Verbeek nog niet. Tegenwoordig vult hij zijn dagen als analist bij ESPN en hij is dus jarenlang bezig geweest met het bouwen van zijn eigen huis in de bossen.

The greater the high, the harder the fall…



Famke Janssen stars in Amsterdam Empire, premiering October 30 pic.twitter.com/ibC8K2jxSr — Netflix (@netflix) October 2, 2025

Famke Janssen

Janssen is een van Nederlands bekendste actrices in het buitenland die nu voor een van de eerste keren in het Nederlands acteerde. Verbeek kende haar niet, maar was wel onder de indruk van de assistenten die ze meenam. Dat vertelt hij tegenover Tubantia. " De een was constant make-up aan het bijwerken, de ander zorgde voor eten en drinken. Ik hoorde achteraf dat ze in een Bond-film had gespeeld. Dan ga je er wat over lezen. Maar ik was er niet van onder de indruk.”