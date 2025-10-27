Ajax won bij FC Twente weer eens een wedstrijd, maar na afloop ging het vooral over het interview van trainer John Heitinga bij ESPN vooraf. Al legde de geplaagde coach na afloop zelf nog wat nuances aan, het hek was al van de dam in voetbalkennend Nederland. Maar analist en ex-voetbaltrainer Gertjan Verbeek zag ook een ander opmerkelijk interview, wat misschien de huidige stand van zaken bij Ajax nóg beter typeert.

Aanvoerder Kenneth Taylor sprak na de 3-2 zege in Enschede van een 'goed signaal afgegeven', maar volgens Verbeek deed de Ajax-middenvelder dat op dusdanige manier, dat er heel iets anders verborgen bleef. "Hij keek niet in de camera, daar heb ik ook mijn bedenkingen bij natuurlijk. Dat is niet oprecht", denkt Verbeek in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik denk dat Taylor hartstikke teleurgesteld was dat hij aan de rechterkant moest spelen in plaats van aan de linkerkant. Ik denk dat hij daar in de rust wat van gezegd heeft."

Houding van Taylor sprak boekdelen

Verbeek, die als trainer bij talloze clubs actief was en het klappen van de zweep kent, zag dat Taylor na de rust ineens weer op zijn favoriete linkerkant op het middenveld stond. "Daar liet hij zien dat hij daar ook thuis hoort. Maar als een trainer een plan bedenkt wat niet klopt, past of werkt, dan wordt er aan zijn geloofwaardigheid getornd. Natuurlijk had Taylor er na afloop nog steeds de pee in. Het gaat niet om de verbale communicatie, maar om de non-verbale. Dat zei mij genoeg."

'Ze zijn het op een gegeven moment beu'

Op de vraag of Heitinga niet gewoon tactische aanpassingen had doorgevoerd in de rust, waardoor het daarna allemaal wél draaide bij Ajax, is Verbeek twijfelend. "Het is de vraag of Heitinga die tactische ingrepen heeft gedaan. Het kan ook zijn dat het onder druk van de spelersgroep is gebeurd. De spelersgroep, zeker bij Ajax, wordt steeds mondiger. Op een gegeven moment zijn ze het beu en komen ze op voor hun eigen mening. Dat is op zich hartstikke goed en zeker als je er als trainer naar luistert en het resultaat geeft. Dan kan er iets moois ontstaan tussen Heitinga en de spelersgroep."

Interview Heitinga tegen ESPN

Dat Heitinga rondom de wedstrijd zo los was gegaan op een artikel van ESPN met 22 mensen binnen Ajax, snapt Verbeek wel. Al zou hij de trainer adviseren dat niet te doen. "Volgens mij kun je daar beter niet op reageren. Als je overal op gaat reageren, ben je ook aangeschoten wild en dat schiet dus niet op. Mensen hebben een oordeel en dat verander je toch niet. Hou het bij jezelf en lees niet alles, daar word je niet blij van. Het is ook heel moeilijk voor hem, want hij kan toch niet het achterste van zijn tong laten zien."

'Heel vermoeiend en heel lastig'

Volgens Verbeek toont het uitgebreide artikel wel aan dat er meer speelt binnen Ajax dan alleen slecht spel en slechte resultaten. Maar als ex-trainer van collega-topclub Feyenoord weet Verbeek als geen ander hoe het werkt. "Als hoofdtrainer word je er continu aan herinnerd wat er allemaal niet goed gaat. Jij bent de vertegenwoordiger van de club op dat moment, de belangrijkste persoon. Alles komt bij jou terecht en jij moet maar voor de camera reageren. Je wordt telkens in de verdediging gedwongen. Dat is heel vermoeiend en heel lastig."

