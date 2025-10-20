Tijdens zijn eerste werkdag mocht de kersverse bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, Arjan Veurink, gelijk opheldering geven over het nieuws dat Sherida Spitse stopt als international. "Het was Sherida zelf die de knoop doorhakte."

Een schok ging er door de voetbalwereld toen afgelopen maandag recordinternational Spitse haar afscheid bij de Oranje Leeuwinnen aankondigde. Na 247 wedstrijden en één gewonnen EK voor Nederland houdt ze het na komende interlandperiode voor gezien.

'Open en eerlijk'

Veurink, de nieuwe bondscoach van Oranje, gaf tijdens een persconferentie waar Sportnieuws.nl bij aanwezig was, opheldering over de keuze van Spitse. "Het was Sherida die de knoop doorhakte. We hebben goede gesprekken gevoerd: open en eerlijk. In die gesprekken hebben we gekeken naar de korte en lange termijn. En op basis van dat heeft zij besloten: het is goed, dan is dit het einde van mijn interlandcarriére."

Over haar keuze heeft de oud-assistent van Sarina Wiegman veel respect. "Voor mij verdient zij een podium om door de voordeur weg te gaan." Veurink benadrukt dat er na twintig jaar Spitse een gat valt in zijn selectie. "Als coach ben ik benieuwd welke speelsters er in dat gat gaan duiken."

'Dat is iets wat verder gaat dan prijzen halen'

Door het nieuws rond Spitse was het voor Jackie Groenen anders binnenkomen in Zeist, zo vertelde de speelster van PSG tegen Sportnieuws.nl. "Ze is iemand waarmee ik ben opgegroeid." Groenen spreekt daarom vol lof over haar collega op het middenveld. "Sherida is een icoon. Het is uitzonderlijk wat zij heeft gedaan voor het vrouwenvoetbal. Zij heeft dingen mogelijk gemaakt voor kleine meisjes die daarvoor niet mogelijk waren. Dat is iets wat verder gaat dan prijzen halen: een onderscheidende prestatie."

De dertigjarige middenvelder was onder de indruk toen ze voor het eerst met Spitse samenspeelde bij Oranje. "Iedereen die haar goed genoeg kent, weet dat ze enorm pittig is. Ze wilde altijd het hoogste niveau op het veld laten zien en dat verlangde ze ook van anderen." Groenen leerde van de 35-jarige aanvoerdster dat elk moment van de dag belangrijk is. "Dat heeft ze echt aan deze groep meegegeven."

Oefeninterlands

Veurink trapt zijn periode als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen af met twee oefeninterlands. Vrijdag 24 oktober wordt er in Gdansk geoefend tegen Polen. Dinsdag 28 oktober neemt zijn ploeg het in Nijmegen op tegen Canada. Tijdens die wedstrijd wordt er ook uitgebreid afscheid genomen van recordinternational Spitse.

Tijdens deze oefeninterlands wil Veurink zijn ploeg een eigen identiteit bijbrengen. Daarbij vindt de 39-jarige coach aanvallend spel belangrijk. "We streven er naar dat we de mensen thuis en in het stadion kunnen vermaken met aanvallend voetbal. Wel moeten we werken aan wanneer we de bal niet hebben. Dan moeten we moeilijker verslaanbaar zijn. Want ik mijn ogen gaat dat nu te makkelijk. Daar zit een groot ontwikkelpunt."