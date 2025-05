Ideale club duikt op voor Ajax-routinier Jordan Henderson: 'Ik weet zeker dat hij daar naartoe gaat'

Het is de vraag of Jordan Henderson bij Ajax blijft of niet, maar ontwikkelingen in Engeland hebben ervoor gezorgd dat de ideale club opduikt voor de Engelse middenvelder. Chris Woerts denkt al zeker te weten wat de toekomst van Henderson behelst.

De 34-jarige controlerende middenvelder wilde in de winter eigenlijk al weg uit Amsterdam, maar werd toen door de directie binnenboord gehouden. Nu de nieuwe transferwindow zich aandient, is het de vraag of de belangrijke pion nu wel behouden kan worden. De afgelopen week dook hij meermaals op bij wedstrijden in Engeland. Eerst bij de afsluitende Premier League-wedstrijd van zijn voormalige club Liverpool en eerder ook nog bij een andere voormalige club.

'Emotionele' Jordan Henderson ontvangt bericht van Francesco Farioli: 'Een speciale rol in zijn leven' Francesco Farioli kreeg vrijdagochtend de bijzondere taak om Jordan Henderson van prachtig nieuws te voorzien. De aanvoerder van Ajax maakt na lange tijd zijn rentree bij de Engelse-selectie. Henderson reageerde 'emotioneel' op het bericht van zijn trainer.

Sunderland

Henderson, geboren in Sunderland, was erbij toen zijn childhood-club op Wembley promoveerde naar de Premier League. Sunderland versloeg in de finale van de play-offs diep in blessuretijd Sheffield United en keert na acht jaar terug op het hoogste niveau. Volgens sportmarketeer Chris Woerts ligt daarom nu dáár de toekomst van Henderson. "Hij verdient ongeveer 4,6 miljoen euro per jaar bij Ajax. Ik weet zeker dat hij weggaat, hij gaat naar zijn roots. Hij is daar opgegroeid en gaat terug naar zijn roots", zegt hij in De Oranjezomer.

Emotioneel besluit voor Ajax-aanvoerder Jordan Henderson: 'Dat was beter voor de kinderen' Ajax stevent af op het 37ste kampioenschap in de clubgeschiedenis. Bij een nederlaag van PSV zondag op bezoek bij Feyenoord en een overwinning in eigen huis op NEC is het zo ver. Dan mag aanvoerder Jordan Henderson de schaal omhoog houden. En de Engelsman heeft er behoorlijk veel voor moeten laten.

Debuut bij jeugdclub

De 81-voudig international van Engeland debuteerde in 2008 in het betaald voetbal bij Sunderland. Hij speelde daar 71 duels, waarin hij vier keer scoorde. In 2011 maakte hij de overstap naar Liverpool, waar hij uitgroeide tot aanvoerder en met de club landskampioen werd (2020) én de Champions League won. Toen succescoach Jürgen Klopp hem niet meer nodig had, vertrok hij voor het geld naar Saoedi-Arabië. Daar had hij het na 17 duels al gezien, waarna Ajax hem in 2024 oppikte.

Nieuwe trainer

Ajax staat op het punt om een nieuwe trainer aan te trekken. John Heitinga zou het door Francesco Farioli achtergelaten gat moeten opvullen, met Marcel Keizer als zijn assistent. Het is de vraag of zij zitten te wachten op Henderson of dat ze de duurbetaalde routinier liever kwijt zijn om ruimte te maken. Heitinga en Keizer werkten al eens succesvol samen bij Ajax in de jeugd.