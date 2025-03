'Emotionele' Jordan Henderson ontvangt bericht van Francesco Farioli: 'Een speciale rol in zijn leven'

Francesco Farioli kreeg vrijdagochtend de bijzondere taak om Jordan Henderson van prachtig nieuws te voorzien. De aanvoerder van Ajax maakt na lange tijd zijn rentree bij de Engelse-selectie. Henderson reageerde 'emotioneel' op het bericht van zijn trainer.

Lange tijd was Henderson als aanvoerder een vaste waarde bij de Engelse ploeg. Maar vanaf het moment dat hij naar Saudi-Arabië vertrok, raakte hij uit beeld. Dankzij zijn transfer naar Ajax hoopte de 34-jarige Engelsman zich in de kijker te kunnen spelen voor de nationale ploeg. Het EK van vorige zomer ging aan zijn neus voorbij, maar toch is de ervaren middenvelder aankomende interlandperiode wél weer van de partij. In zijn thuisland maakte de selectie van Henderson veel los. Massaal reageerden de fans vol onbegrip over de keuze op de ervaren middenvelder.

'Het Engelse nationale team speelt een speciale rol in zijn leven'

Vrijdagochtend bereikte Henderson het heugelijke nieuws dat hij terugkeert bij de nationale ploeg. "Ik weet hoeveel het voor hem betekent", vertelt Farioli op de clubwebsite van Ajax over het moment dat hij het nieuws mocht vertellen. "Toen ik vanochtend naar hem toe ging om hem de hand te schudden en te feliciteren, was hij heel emotioneel. Het Engelse nationale team speelt een speciale rol in zijn leven."

"Ik snap de beslissing van Tuchel overigens volledig. Jordan is een fantastische speler en een speciaal persoon", gaat de Italiaanse trainer in op de keuze voor Henderson. De bondscoach van Engeland verklaarde zijn keuze voor de Ajacied. "Hij is iemand met een groot karakter, een persoonlijkheid en iemand die energie in het team brengt", klonk nieuwe Duitse bondscoach bij The Three Lions.

Cruciaal duel met AZ

Naast het nieuws rond Henderson blikte Farioli vooruit op de kraker tegen AZ. "Het is een sterk en gebalanceerd team. Met veel fysieke kracht en een goede mix tussen jonge spelers die al een bepaald niveau van volwassenheid hebben en ervaren jongens. Iedereen herkent het goede werk dat ze leveren", concludeert de Italiaan.

Donderdag werd Ajax nog pijnlijk uitgeschakeld door Eintracht Frankfurt in de Europa League, maar Farioli heeft de knop met zijn ploeg snel om weten te zetten. "We zijn niet blij met de uitschakeling, maar zoals ik gisteravond al zei: we moeten onze Europese reis benaderen met positieve vibes. Als je in ogenschouw neemt dat wij achttien wedstrijden hebben gespeeld en het team dat de Europa League gaat winnen waarschijnlijk vijftien, dan zegt dat veel. Het algemene gevoel is vooral positief."

