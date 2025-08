Feyenoord heeft de zoveelste miljoenenklapper in korte tijd te pakken. Na Dávid Hancko (Atlético Madrid) vertrekt ook buitenspeler Igor Paixão. De Braziliaanse publiekslieveling gaat voor vijf seizoenen naar Olympique Marseille in de Ligue 1.

Feyenoord doet geen mededelingen over een transfersom. Volgens veel media ontvangt de club maximaal 35 miljoen euro voor de linksbuiten. Feyenoord verkocht het afgelopen halfjaar Santiago Giménez (AC Milan) en Dávid Hancko (Atlético Madrid) ook voor meer dan 30 miljoen euro.

Goede scouting

Feyenoord nam de Braziliaan drie jaar geleden over van Coritiba, dat uitkwam op het tweede niveau van Brazilië. Paixão werd eenmaal kampioen met Feyenoord en won ook een keer de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal. Hij maakte 39 doelpunten en leverde 29 assists in 129 duels voor de club uit Rotterdam.

Met name het afgelopen seizoen was Paixão op dreef bij een kwakkelend Feyenoord. De Braziliaanse vleugelflitser maakte 18 goals en was 19 keer aangever. In de Champions League was hij belangrijk tegen Sparta Praag, Manchester City en AC Milan.

Emotioneel afscheid

"Drie jaar geleden haalde Feyenoord me naar Europa, waar ik hoopte door te breken als profvoetballer. Dat is dubbel en dwars gelukt. Ik heb hier meerdere prijzen gewonnen en me verder ontwikkeld, als speler en als mens", reageert Paixão op de website van zijn oude club.

"Bij Olympique Marseille wacht een nieuwe prachtige uitdaging, in Frankrijk en Europees. Feyenoord is de perfecte stap voor mij geweest als jonge Braziliaan met een voetbaldroom. Ik ga de supporters, de club en alles in Rotterdam heel erg missen", verzekert de Braziliaan. "Waar het leven me vanaf hier ook brengt, Feyenoord neem ik voor altijd mee in mijn hart."

