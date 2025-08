In slechts twee jaar tijd harkte Feyenoord een kleine tweehonderd miljoen euro binnen aan uitgaande transfers. Met absolute klappers voor Santiago Gimenez, Dávid Hancko én een recorddeal voor Igor Paixao als klap op de vuurpijl. Maar hoe groot is het feest achter de schermen werkelijk en hoeveel blijft er na alle aftrekposten daadwerkelijk over?

In de zomer van 2024/25 verkocht Feyenoord onder meer Santiago Gimenez, Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida, samen goed voor 84 miljoen euro. Inclusief kleinere transfers kwam de teller op 101,4 miljoen euro. Ook de huidige transferzomer oogt veelbelovend: 67,63 miljoen euro aan verkochte spelers, met David Hancko, Antoni Milambo en Quilindschy Hartman als grootste klappers. En daar is een recordbedrag voor Igor Paixao bijgekomen, waardoor de teller op 100 miljoen staat.

Van bruto naar netto: waar gaat het geld heen?

Het lijkt een gouden tijd voor technisch directeur Dennis te Kloese, maar de werkelijkheid is complexer. Feyenoord ziet van de brutosom op papier (bijvoorbeeld de 30 miljoen euro voor Paixao, met bonussen tot 35 miljoen euro) namelijk lang niet alles terug op de eigen rekening. Sportnieuws.nl zet alles voor je op een rijtje.

1. Solidariteitsbijdrage - 5% van de transfersom

Volgens de FIFA-regels moet 5% van elke transfersom worden afgestaan aan opleidingsclubs waar de speler tussen zijn 12e en 23e actief is geweest. Dit bedrag verdwijnt dus direct van de transferopbrengst.

2. Doorverkooppercentages

Veel spelers zijn eerder gekocht met een doorverkooppercentage voor hun oude club, vaak tussen de 5 en 30 procent, meestal berekend over de winst die Feyenoord boekt op de verkoop. Dat kan bij miljoenenbedragen flink aantikken.

3. Makelaar en spelers zelf

Makelaars vragen geregeld 10 tot 15 procent commissie op de transfer. FIFA wil dat maximum binnenkort op 10% zetten, maar hogere percentages zijn niet ongebruikelijk. Daarnaast is het soms gebruikelijk (vooral om spelers langer vast te leggen) om spelers zelf een extraatje te geven bij een transfer, bijvoorbeeld 10% van de opbrengst.

4. Betaling in termijnen en financiering

Clubs betalen transfersommen zelden in één keer. Feyenoord krijgt het geld in termijnen, wat zorgt voor onzekerheid en vertraging in de cashflow. Soms schakelen clubs zogeheten financiële fondsen in, bedrijven die het bedrag voorfinancieren tegen een rente van 4 tot 7 procent, waardoor de netto-opbrengst verder daalt.

Rekensom van het grote verdampen

Hoewel de brutosommen veelbelovend zijn, slinkt de opbrengst na alle aftrekposten. In een ideaal scenario is Feyenoord maar zo’n 10% van de transfersom kwijt aan allerlei aftreksels. In een minder gunstig geval loopt dit op tot wel 30 à 40 procent. Een 'netto-opbrengst' is daarom eigenlijk een ongrijpbaar begrip. Verkoopt Feyenoord een speler voor 30 miljoen euro, dan kan daar dus zomaar 3 tot 12 miljoen euro aan solidariteitsbijdrage, doorverkooppercentages, makelaars, spelersvergoedingen en financieringskosten afgaan.

Vertrokken spelers 2024/25 Vertrokken spelers 2025/2026 Spelers Club Transfersom Spelers Club Transfersom Santiago Gimenez AC Milan 32,00 mln. Igor Paixao Marseille 30,00 mln. Mats Wieffer Brighton 32,00 mln. Dávid Hancko Atlético Madrid 30,00 mln. Lutsharel Geertruida RB Leipzig 20,00 mln. Antoni Milambo Brentford 20,00 mln. Arne Slot Liverpool 11,00 mln. Quilindschy Hartman Burnley 9,00 mln. Ondrej Lingr SK Slavia Praag 2,20 mln. Marcus Pedersen Torino 3,50 mln. Patrik Wålemark Lech Poznan 1,80 mln. Thomas van den Belt FC Twente 1,25 mln. Ramon Hendriks VfB Stuttgart 1,00 mln. Marcos López FC Kopenhagen 1,20 mln. Marcus Pedersen Torino Huurprijs: 1,00 mln. Mimeirhel Benita Heracles Almelo 1,00 mln. Lennard Hartjes Excelsior 250 dzd. Ilias Sebaoui St-Truidense VV 1,00 mln. Thij Jansen SC Cambuur 150 dzd. Devin Haen Willem II 675 dzd. Totaal: 101,4 mln. Totaal: 67,63 mln.

Dit artikel is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie en laat niet in detail de interne cijfers van Feyenoord zien.

Conclusie

Feyenoord haalt recordbedragen binnen met transfers, een enorme opsteker na jaren van krimp en een negatief saldo. Toch blijft het opletten: van iedere miljoen die over de streep komt, blijft uiteindelijk een flink deel achter bij andere partijen. Het kasboek mag er mooier uitzien dan ooit tevoren, maar onder de streep blijft er altijd minder over dan de transferrecords suggereren.