Het Nederlands elftal kent de precieze speeldata en -tijden voor het WK voetbal. Ook de bijbehorende stadions zijn inmiddels bekend. Vooral het het AT&T Stadium in Dallas is interessant, gezien de capaciteit en een nadeel.

Het Nederlands elftal begint op 14 juni het WK met een wedstrijd tegen Japan in Dallas. Daarna volgen wedstrijden in Houston, tegen Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië, en Kansas City. Oranje speelt het laatste groepsduel in poule F tegen Tunesië.

AT&T Stadium

Het is het onderkomen van Dallas Cowboys, dat in de NFL speelt. Ook bokste de verloofde van de Nederlandse topschaatsster er. In november 2024 nam Jake Paul het op tegen bokslegende Mike Tyson. In 2011 was AT&T Stadium het strijdtoneel van de Super Bowl tussen Green Bay Packers en Pittsburgh Steelers (31-25).

Met 94.000 toeschouwers het grootste stadion van het WK. De thuishaven de Cowboys heeft een dak dat open en dicht kan. Dat kan helpen tegen de hitte, want in de zomer kan de gevoelstemperatuur in Dallas oplopen tot ver boven de 40 graden.

Toch kleeft er een nadeel aan het AT&T Stadium. Aan de westkant komt via enorme glazen wand de zon naar binnen. Dat zorgt ervoor dat spelers en fans die aan de oostkant zitten verblind worden. NFL-speler Travis Kelce, de verloofde van popster Taylor Swift, zei er in zijn eigen podcast over: "Die schittering 's middags is belachelijk. Absoluut belachelijk. Het is alsof het glas het (zonlicht, red.) veel meer verspreidt. Het is alsof de zon groter en feller is dan ooit tevoren."

Ook warm in Houston

Ook Houston heeft warme zomers. Het NRG Stadium, waar NFL-club Houston Texans alle thuisduels speelt, heeft een uitschuifbaar dak en airco en biedt plaats aan 72.000 toeschouwers. Het stadion organiseerde in 2004 en 2017 de Super Bowl. Ook werden er al eerder voetbalwedstrijden gespeeld, voor de Gold Cup en Copa América.

Arrowhead

Het Arrowhead Stadium van Kansas City is onoverdekt en heeft een capaciteit van 73.000 toeschouwers. Het stadion is de thuishaven van NFL-superster Patrick Mahomes en de al eerder genoemde Kelce. Zij wonnen samen met hun club Kansas City Chiefs in 2020, 2023 en 2024 de NFL.

