Indonesische volksheld vergelijkt Bali United met Nederlandse topclub: 'Kan zelfs Ajax niet tegenop'

Melvin Platje, die in Nederland vooral actief was bij middenmoters, is bij Bali United uitgegroeid tot een ware volksheld. De Indonesische fans op het eiland praten nog altijd vol bewondering over Platje. Hij koestert warme gevoelens voor de Indonesische club en mist het leven daar. "Qua sfeer, fanatieke supporters en waardering kan geen club tegenop."

Platje beleefde vier prachtige jaren in Indonesië, waar hij twee landstitels won en uitkwam in de Aziatische Champions League. Tijdens zijn periode op Bali noteerde hij indrukwekkende statistieken met 41 doelpunten en 17 assists in 83 wedstrijden. Dat avontuur had bijna nooit plaatsgevonden. "Ik zou eigenlijk voor drie jaar tekenen bij FC Volendam. Het plaatje helemaal compleet maken, maar een dag later klopte plots Bali United aan... Zeg dan maar eens nee."

'Gek als we het niet doen'

De aanvaller van tweededivisionist AFC vertelt dat het aanbod van de club uit Bali simpelweg onweerstaanbaar was. "Ik zei tegen mijn vrouw: 'we kunnen ook naar Bali. Alles is geregeld: internationale scholen, mooi huis, alles erop en eraan. Nanny, schoonmakers en een prima contractje'. Ze zei ook meteen: 'we zijn gek als we het niet doen'", vervolgt Platje, die zich direct als een vis in het water voelde. "Ik hielp de club uit de degradatiezorgen met heel veel doelpunten en het jaar erop werden we kampioen. Dan ben je direct een held, dat gaan ze niet meer vergeten."

Platje is een échte Ajacied, maar als hij echt zou moeten kiezen, dan gaat hij voor Bali United. "Dat lijkt me duidelijk. Als je daar kampioen wordt, staan er meer dan tweehonderdduizend mensen op straat jouw naam te roepen. Zeker als het gaat om sfeer, fanatieke supporters, positiviteit, waardering en het land zelf klopt alles gewoon. Ook al is Ajax een veel grotere en betere club."

Kinderen in Indonesië heten Melvin

Platje kijkt met trots terug op die bijzondere tijd, waar hij als voetbalheld zelfs zijn naam doorgaf aan kinderen van de volgende generatie. "Die ouders kwamen zelfs bij me langs. Dan hadden ze een klein tenuetje van Bali United en kwamen ze met de hele familie langs voor een handtekening en foto met dat kindje. Dat zijn wel mooie dingen. Ik doe er wel lacherig over, maar daar ben ik wel trots op. Dat is anders dan een president die je na één of twee wedstrijden niet meer wil."

Het leven op Bali

Het leven op Bali was als een droom. Na de ochtendtraining lag hij om 11 uur al op het strand, terwijl de kinderen naar school gingen. Tussen het lunchen met zijn vrouw en de kinderen ophalen rond 4 uur, genoot het gezin volop. De kinderen sprongen na school direct het zwembad in of gingen ze voetballen, terwijl hij ontspande aan de rand of op een prachtig voetbalveld. "Op dat moment besefte je het niet, maar nu denk je: jezus, wat was het een mooie tijd."

Voor de kinderen was het leven op Bali minstens zo idyllisch. Gewend aan het tropische paradijs vonden ze het al snel normaal om in het zwembad of op het strand te spelen. "We hebben ze een droomleven kunnen geven, maar ze zijn wel een beetje verwend geworden. Als je zegt ‘kom we gaan lekker naar de Efteling', dan zeggen ze: 'joh, dat is geen flikker aan'. Daar zijn ze niet mee opgegroeid, maar gelukkig genieten ze er nu wel weer van."

Platje spreekt gekscherend weleens van een periode van vier jaar met vakantie en sporten, waarin hij de balans moest vinden tussen genieten en fit blijven. "Als je daar niet fit bent, dan kom je niet aan de bak. Maar je kan ook genieten en fit zijn. Dat betekent niet dat je helemaal vol moet vreten. Ik denk dat je juist nog meer geniet als je fit bent en dan af en toe lekker barbequeën en genieten bij het zwembad. Als je die balans kan vinden, dan is dat gewoon fantastisch natuurlijk."

'Hét hoogtepunt van mijn carrière'

Voor Platje is hét hoogtepunt van zijn carrière duidelijk: kampioen worden met Bali United. "Voor het eerst in de geschiedenis werden we kampioen. Het hele eiland stond op zijn kop. Dus qua beleving en betrokkenheid van de mensen was dat echt heel indrukwekkend. Al moet ik zeggen dat het kampioenschap met Volendam op De Dijk en de beker met Hansa Rostock ook heel bijzonder was", blikt Platje terug.