Het is héél snel gegaan voor Kenneth Taylor: twee dagen na zijn presentatie bij Lazio debuteerde hij direct. De middenvelder, die deze winter overkwam van Ajax, speelde ook gelijk negentig minuten. De Italiaanse media gaven vervolgens hun oordeel over zijn vertoonde spel.

En wat bleek? Nagenoeg alle kranten en online media gaven Taylor hetzelfde cijfer. Corriere dello Sport trapte af met een 6 voor de vijfvoudig international van het Nederlands elftal: 'Begint goed, is vindingrijk, speelt met maximaal twee balcontacten en biedt zijn teamgenoten altijd een passmogelijkheid. Na verloop van tijd raakt hij echter vermoeid.'

Lovende kritieken voor iemand die slechts een 6 krijgt. Lazio won het duel van Hellas Verona overigens met 0-1, Taylor werd in de 92e minuut gewisseld. Hij krijgt ook een 6 van Eurosport, dat ook niet negatief was: 'De nieuwe aanwinst wordt direct in het diepe gegooid, maar aarzelt geen moment en doet wat hij moet doen.' Verder schreef het medium dat hij een goede indruk maakte.

'Daar had hij duidelijk moeite mee'

Sky Sports Italia gaf Taylor een 6,5, maar daar stond geen verdere uitleg bij. La Gazzetta dello Sport deed het net andersom: de voormalig Ajacied kreeg geen cijfer, maar werd wel geanalyseerd. 'Hij liet flitsen van goed voetbal zien, maar had duidelijk moeite om zich aan te passen aan zijn nieuwe team.'

Wisselende kritieken voor Taylor, die binnen no-time Matteo Guendouzi moest doen vergeten bij Lazio. De Franse balafpakker maakte op 8 januari (één dag voor de transfer van Taylor) namelijk de overstap naar Fenerbahçe. De Turken betaalden 28 miljoen euro voor hem, wat Lazio dus direct herinvesteerde.

