Kenneth Taylor rondde eerder deze week zijn transfer van Ajax naar SS Lazio af. Op zondag mocht hij de Italianen gelijk laten zien wat hij kan. De Nederlandse middenvelder stond namelijk in de basis in het gewonnen uitduel tegen Hellas Verona.

Taylor stond direct aan de aftrap bij zijn nieuwe ploeg, die met 0-1 won. De middenvelder speelde een solide wedstrijd en blonk uit in passnauwkeurigheid: 53 van zijn 56 passes kwamen aan.

Pijntjes

Tegen het einde van de wedstrijd ging hij echter zitten met wat pijntjes, waarna hij in de blessuretijd van de tweede helft werd gewisseld voor Reda Belahyane. Of hij een zware blessure heeft opgelopen, is nog niet bekend. De Nederlander verliet het veld in ieder geval wel op eigen kracht en met tempo.

Naar aanloop van het duel leek het er al op dat Taylor minuten zou maken. Op de Instagram-pagina van Lazio werden namelijk allerlei beelden geplaatst rondom de Nederlander. Zo was op meerdere foto's te zien hoe de middenvelder zich opmaakte voor de reis naar Verona.

Maar het beeld dat het meest uit het oog sprong, was dat van zijn shirtje dat in de kleedkamer klaarhing. 'Nummer 24 (het rugnummer van Taylor bij Lazio, Red.) is klaar voor Verona - Lazio', las het bijschrift.

Tijjani Noslin

Taylor is overigens niet de enige Nederlander die op zondag een bijzonder duel voor Lazio gaat spelen. Want Tijjani Noslin, die ook in de basis staat, neemt het op tegen zijn oude ploeg. De aanvaller vertrok in januari 2024 van Fortuna Sittard naar Hellas Verona, de club die hij na een half jaar alweer verliet voor een avontuur bij Lazio.

Transfer

Taylor nam deze week afscheid van zijn teamgenoten bij Ajax en verliet de kleedkamer in de Johan Cruijff Arena met koffer en al. Samen met zijn vriendin Jade Anna van Vliet reisde hij af naar de Italiaanse hoofdstad, waar hij zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2028. De Romeinen hadden een bedrag van rond de zeventien miljoen euro voor hem over.

