Het lijkt er sterk op dat Ajax deze winter nog één van de sterkhouders gaat verliezen. Kenneth Taylor staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Italiaanse Lazio en de voorzitter heeft zich inmiddels zelfs duidelijk uitgelaten over die aanstaande transfer.

Lazio raakt middenvelder Matteo Guendouzi waarschijnlijk voor veel geld kwijt aan Fenerbahçe en het was al duidelijk dat Taylor als mogelijke vervanger wordt gezien. Er zou zelfs al sprake zijn van een akkoord tussen Ajax en Lazio. Claudio Lotito, voorzitter van de Italiaanse club, doet daar in ieder geval niet geheimzinnig over.

"Als Guendouzi vertrekt dan zal Taylor van Ajax komen, dat is een zekerheid", erkent Lotito bij een persconferentie tegen Italiaanse media. Lazio blijkt nog veel meer van plan. Zo wil het ook Petar Ratkov van Red Bull Salzburg vast gaan leggen.

Lotito kijkt enorm uit naar de komst van Taylor en Ratkov: "Een 23-jarige speler zal beter functioneren dan iemand van 27. Deze spelers kiezen zelf voor Lazio. We zijn niet 's ochtends naar een supermarkt gegaan om ze in de aanbieding met de actie 'drie halen, twee betalen' te gaan kopen."

Transfer op komst

Het lijkt er dus sterk op dat Taylor Ajax op korte termijn gaat verlaten, maar er moet nog wel een akkoord tussen de speler en de Italiaanse club worden bereikt. Het is nog onduidelijk of dat snel gaat komen.

Ajax zou mogelijk dit weekend bij de hervatting van de Eredivisie dan ook nog gewoon over de middenvelder kunnen beschikken. De Amsterdammers spelen zondag een uitwedstrijd tegen Telstar. Het is wel nog de vraag of dat duel doorgaat door het weer in Nederland. Zo werd de wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht van vrijdagavond al afgelast.

Alles over Vriendenloterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.