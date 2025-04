Italië trekt kwaliteiten Santiago Giménez in twijfel: 'Kan hij het alleen in Nederland?'

Het gaat niet van een leien dakje voor Santiago Giménez bij AC Milan. De spits kwam deze winter over van Feyenoord en begon goed aan zijn periode in Italië, maar inmiddels staat hij al een tijdje droog. Het levert de Mexicaan de nodige kritiek op.

La Gazzetta Dello Sport wijdde een analyse aan Giménez. Hij begon in Milaan met een assist in de Coppa Italia, een goal bij zijn competitiedebuut én een treffer bij zijn eerste competitiewedstrijd in San Siro. 'Vanaf dat moment gebeurde er niets meer: ​​de onbevangenheid verdween langzaam en werd vervangen door het gewicht van de verantwoordelijkheden en het shirt.'

Giménez krijgt ondertussen steeds meer taken. Het in de buurt van de goal blijven en 'elke kans omzetten in gevaar', is niet meer genoeg volgens de Italiaanse krant. De Mexicaan moet zich steeds meer met het spel bemoeien. Dat is ook te zien aan de cijfers die worden gedeeld in de analyse.

Spanning rond bankzitter Santiago Giménez bij AC Milan: 'Misverstanden met trainer' De relatie tussen Santiago Giménez en AC Milan-trainer Sérgio Conceição is behoorlijk bekoeld en dat heeft alles te maken met de situatie rond speeltijd. Volgens Italiaanse media ligt er een conflict ten grondslag aan het feit dat de Mexicaanse spits steeds minder minuten krijgt bij de Italiaanse topclub. Giménez, die afgelopen winter voor bijna 35 miljoen euro werd overgenomen van Feyenoord, heeft het momenteel moeilijk om zich in Milaan te bewijzen.

Opvallende cijfers

De roze krant ziet dat Giménez in Nederland eens per 75 minuten scoorde in de eerste seizoenshelft en dat dat in Italië één goal per 256 minuten is. De 23-jarige aanvaller scoorde drie keer in 13 wedstrijden. Daar tegenover staat dat hij wel meer passt (bijna 10 passes) dan in Nederland (7,6 per wedstrijd), waarmee La Gazzetta wil zeggen dat Milan hem voor meer gebruikt dan alleen afmaken.

Giménez heeft sinds 15 februari niet meer gescoord in de Serie A en sindsdien zijn er al acht wedstrijden versteken. De Mexicaan moet het wel vaak doen met een plek op de bank. AC Milan neemt het in de komende twee wedstrijden op tegen Atalanta en Inter en dat zijn volgens de krant dé potjes voor de spits om te laten zien dat hij is gemaakt voor het Italiaanse voetbal.

Robin van Persie zet miljoenenaankoop van Feyenoord op zijspoor: 'Hij traint met de jeugd' Jeyland Mitchell lijkt voorlopig geen serieuze rol te spelen in het eerste elftal van Feyenoord. De twintigjarige verdediger uit Costa Rica is teruggezet naar de jeugdafdeling, ondanks blessures bij concurrenten en een prijskaartje van 2,5 miljoen euro.

'Natuurlijke aanpassing'

'Of kan zo'n spits alleen in Nederland functioneren, waar de verdediging minder druk biedt?', vraagt het medium zich af. Alleen tijd kan een antwoord bieden, is de conclusie. Hij verdient dan ook een tijd van 'natuurlijke aanpassing'.

Alles over de Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.