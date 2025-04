Robin van Persie zet miljoenenaankoop van Feyenoord op zijspoor: 'Hij traint met de jeugd'

Jeyland Mitchell lijkt voorlopig geen serieuze rol te spelen in het eerste elftal van Feyenoord. De twintigjarige verdediger uit Costa Rica is teruggezet naar de jeugdafdeling, ondanks blessures bij concurrenten en een prijskaartje van 2,5 miljoen euro.

Trainer Robin van Persie bevestigde na de 0-2 zege op Fortuna Sittard dat Mitchell recent met de jeugd heeft meegetraind. "Mitchell heeft inderdaad de afgelopen dagen bij de jeugd getraind en ook daar zijn wedstrijden gespeeld", aldus de voormalig topspits op de persconferentie. "Het heeft vooral met aantallen te maken. Ik moet keuzes maken: wie kan waar minuten maken?”

Jeyland Mitchell zakt in de pikorde

De rechtsback werd in de zomer van 2023 overgenomen van het Costa Ricaanse Alajuelense en gold als talentvolle versterking met doorgroeimogelijkheden. Toch bleef zijn impact in De Kuip tot op heden beperkt tot negen officiële optredens, waarvan zeven in de Champions League. Opvallend is dat hij zelfs nu buiten de selectie valt, terwijl concurrenten Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba geblesseerd zijn. Jeugdspeler Givairo Read krijgt duidelijk de voorkeur, wat de situatie van Mitchell des te meer uitzichtloos maakt.

Voor Mitchell rest nu slechts de hoop dat hij via het tweede elftal weer in beeld komt bij het eerste. Voorlopig geeft Van Persie de voorkeur voor Djomar Giertshove en Facundo González, ondanks zijn internationale ervaring en het stevige bedrag dat Feyenoord voor hem betaalde.

Feyenoord in strijd met PSV voor tweede plaats

Feyenoord bevindt zich in de beslissende fase van het seizoen en is verwikkeld in een spannende strijd met PSV om de tweede plaats in de Eredivisie. Met nog vijf speelrondes te gaan is de achterstand van de Rotterdammers vijf punten, waardoor elke wedstrijd van groot belang is in de race om directe plaatsing voor de Champions League.

Met Feyenoord-PSV nog op het programma rest nog een spannend slot van de Eredivisie voor de ploeg van Van Persie. Volgende week speelt Feyenoord op vrijdagavond tegen PEC Zwolle in De Kuip. Met een overwinning kan het eventueel inlopen op PSV, dat een dager eerder op bezoek gaat bij FC Twente.

