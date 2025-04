Spanning rond bankzitter Santiago Giménez bij AC Milan: 'Misverstanden met trainer'

De relatie tussen Santiago Giménez en AC Milan-trainer Sérgio Conceição is behoorlijk bekoeld en dat heeft alles te maken met de situatie rond speeltijd. Volgens Italiaanse media ligt er een conflict ten grondslag aan het feit dat de Mexicaanse spits steeds minder minuten krijgt bij de Italiaanse topclub. Giménez, die afgelopen zomer voor bijna 35 miljoen euro werd overgenomen van Feyenoord, heeft het momenteel moeilijk om zich in Milaan te bewijzen.

'Misverstanden met Conceição', kopt het Italiaanse Calciomercato maandag. De Mexicaanse spits, die in de Eredivisie met scherp schoot, worstelt om diezelfde trefzekerheid te laten zien in de Serie A. Hoewel de clubleiding nog steeds vertrouwen uitspreekt in de aanvaller, kiest Conceição consequent voor Tammy Abraham. De Engelse spits wordt door de Italianen gezien als 'in topvorm, zowel fysiek als mentaal, duidelijk beter dan Santiago Giménez'.

Santiago Giménez op een zijspoor

Een ruzie tijdens een training, voorafgaand aan de belangrijke Coppa Italia-klassieker tegen rivaal Internazionale, lijkt de situatie te hebben verslechterd. Giménez kwam daardoor in de laatste drie wedstrijden amper tot spelen, hij kreeg slechts 74 minuten speeltijd. De frustraties over zijn situatie groeien, mede omdat hij beseft dat hij kansen heeft laten liggen om zichzelf te bewijzen in een competitie die meedogenloos kan zijn.

Voor Giménez rest nu niets anders dan keihard te werken om zijn plek terug te veroveren. Hoewel zijn relatie met Conceição gespannen is, blijft de deur naar meer speeltijd open, mits de Mexicaanse spits zich positief blijft opstellen. De Italiaanse media benadrukken dat Milan hem niet zomaar zal afschrijven, maar dat Giménez snel moet presteren om verdere teleurstellingen te voorkomen.

Kwakkelend AC Milan

Giménez kende een veelbelovende start bij AC Milan. Bij zijn debuut wist hij meteen het net te vinden, waarmee hij direct indruk maakte op de achterban. Toch wist de Mexicaanse spits dat niveau niet vast te houden. Zijn rendement bleef achter en hij slaagde er niet in een basisplaats te veroveren in het elftal van Conceição. Ook op teamniveau loopt het niet zoals gehoopt: Milan staat momenteel slechts negende in de Serie A, een teleurstellende klassering voor de Italiaanse grootmacht. De druk op zowel spelers als staf neemt daardoor met de week toe.

Alles over Serie A

