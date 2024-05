Jack van Gelder prijst Oranje-international: 'Kan in elke topcompetitie mee, belangrijke steunpilaar'

Jack van Gelder is enorm onder de indruk van Teun Koopmeiners. In De Oranjezomer durft de voormalig commentator niets te zeggen over een plek bij Oranje op het EK, maar hij weet wel dat de middenvelder in elke topcompetitie meekan.

"Koopmeiners speelt natuurlijk op de as van het veld en de verschillende posities daar beheerst hij allemaal. Dat kan wel eens een belangrijke steunpilaar worden voor het Nederlands elftal", begint Van Gelder positief over de Nederlandse middenvelder van Atalanta Bergamo. Koopmeiners pakte woensdagavond met de Europa League één van de grootste prijzen uit zijn loopbaan en hij lijkt ook klaar voor een stap hogerop. Het komende EK in Duitsland zou die transferwaarde een nog grotere boost kunnen geven.

Oranje

Van Gelder weet niet of Koopmeiners in de basis zal staan op het EK, aangezien het nog niet bekend is met wat voor middenveld bondscoach Ronald Koeman wil spelen. "We weten niet wat hij daar wil doen. Ik kan niet bepalen wat Koeman op zijn middenveld wil. Dat is de meest cruciale plek op het veld, want het belangrijkste is dat je middenveld in balans is. Hij is in vorm en hij komt goed binnen." Koopmeiners heeft op het middenveld wel forse concurrentie. Andere grote spelers als Georginio Wijnaldum, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong en Quinten Timber kunnen ook op meerdere posities uit de voeten.

Toekomst

De toekomst van Koopmeiners lijkt ook rooskleurig. "Ze zeggen dat hij voor meer dan vijftig miljoen euro naar een nog grotere club dan Atalanta kan. Deze jongen is zo veelzijdig, waardoor hij eigenlijk in elke topcompetitie kan spelen. Een Italiaanse topclub, maar ook in de Premier League, of in Spanje. Een goede voetballer kan in al die topcompetities terecht, maar je moet wel goed binnenkomen. Met deze beker, met dit resultaat en wellicht een basisplaats bij Oranje op het EK, dan heb je een aardig visitekaartje."