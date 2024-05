Volop complimenten voor Teun Koopmeiners na ijzersterke Europa League-finale: 'Absoluut klaar voor een stap hogerop'

Hij was een van de absolute uitblinkers tijdens de Europa League-finale. Atalanta-middenvelder Teun Koopmeiners speelde een ijzersterke finale tegen Bayer Leverkusen en wordt in binnen- en buitenland overladen met complimenten.

La Gazetta dello Sport noemt Koopmeiners 'een van de drijvende krachten' van het Atalanta dat met liefst 3-0 de finale won. Met een uitstekende Koopmeiners kwam de Duitse kampioen Bayer Leverkusen er totaal niet aan te pas in Dublin. Uiteraard kreeg ook Ademola Lookman dankzij zijn hattrick veel complimenten na de gewonnen eindstrijd. 'Het werd vernietigd door Atalanta', aldus de Italiaanse sportkrant.

Volgens Corriere della Sera was Koopmeiners ook een van de beste spelers. Hij kreeg van het Italiaanse medium een 9,5 als cijfer. Alleen Lookman en trainer Gian Piero Gasperini scoorden met een 10 nog net wat hoger.

'Dat hebben we goed gedaan': Teun Koopmeiners over tactiek die Atalanta hanteerde om Leverkusen te breken Teun Koopmeiners schreef woensdagavond geschiedenis met Atalanta Bergamo. Voor het eerst in de clubgeschiedenis won het een Europese prijs. De Italiaanse subtopper moest niet zomaar afrekenen met een club. Er moest gewonnen van Bayer Leverkusen, dat al 51 wedstrijden ongeslagen was. Atalanta Bergamo stapte echter als winnaar van het veld: 3-0.

De interesse in Koopmeiners zal door zijn uitstekende wedstrijd steeds verder toenemen. Volgens Italiaanse media is Juventus erg geïnteresseerd in de Oranje-international, maar wil Atalanta zo'n zestig miljoen voor de Nederlander. Zelf wilde hij er na de winst van de Europa League bijna niets over kwijt. "De toekomst? Vandaag denk ik alleen aan Atalanta."

Ook Nederlandse journalisten vol lof

Niet alleen in Italië, maar ook in eigen land kreeg Koopmeiners de complimenten. Zo vond Süleyman Öztürk van Voetbal International de Nederlander de beste man op het veld. "Die is zo compleet en goed geworden. Totaalvoetballer op het middenveld van Atalanta", zo schrijft hij op X.

Het feit is dat Teun Koopmeiners bij Atalanta op 6, op 8 en op 10 kan spelen. En op elk van die posities is hij van topniveau. Misschien zelfs van wereldklasse. Absoluut klaar voor een stap hogerop. Al zal er weinig boven dit Atalanta gaan. — Willem Haak (@WillemHaak) May 22, 2024

Willem Haak, Italiaans voetbalexpert, sluit zich aan bij zijn collega en stipt de veelzijdigheid van Koopmeiners aan. Hij kan namelijk overal op het middenveld spelen. "En op elk van die posities is hij van topniveau. Misschien zelfs van wereldklasse. Absoluut klaar voor een stap hogerop."

Het seizoen zit er hopelijk nog lang niet op voor Koopmeiners. Maandag meldt hij zich bij het Nederlands elftal in aanloop naar het EK voetbal in Duitsland. Hoewel de definitieve selectie bekend moet worden gemaakt, lijkt de oud-speler van AZ zeker na zijn uitstekende wedstrijd in de finale wel zeker van een plek in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.