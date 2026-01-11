Kenneth Taylor maakte deze winter de overstap van Ajax naar Lazio. Het kind van de club verliet de Amsterdammers na ruim vijftien jaar. Zijn opvolger lijkt ook uit de eigen jeugd te komen: de 18-jarige Sean Steur.

Steur is zondag 11 januari pas achttien jaar geworden. Op zijn zeventiende proefde hij al aan het eerste elftal van Ajax. Vorig seizoen debuteerde hij onder leiding van Francesco Farioli, toen hij zeven minuutjes mocht opdraven tegen Heracles Almelo (4-0). Dit seizoen staat de teller op vier wedstrijden, waarvan één in de Champions League én in de Eredivisie tegen Feyenoord.

Vooral in De Klassieker maakte hij enorme indruk. Taylor zat door blessureleed niet bij de selectie en daarom koos interim-trainer Fred Girm voor Steur op het middenveld, naast Youri Regeer en Davy Klaassen. De jonge centrale middenvelder kreeg de voorkeur boven Kian Fitz-Jim, Jorthy Mokio en Rayane Bounida.

'Het liefst sta ik daar'

Steur lijkt dus de ideale man om Taylor te doen vergeten, al wil hij daar zelf nog niks van weten. "Ik zie mezelf nog niet als basisspeler", zei de jarige job uit Purmerend deze week nog tegen ESPN. "Het liefst sta op ik 8, aan de linkerkant. Ik hou er gewoon van om veel de bal te krijgen, het spel te maken, vooruit te spelen, te dribbelen, te passen en door te bewegen. Ik hou van combineren en mooi voetbal laten zien. Ik wil het publiek vermaken, maar er zijn ook zeker nog ontwikkelpunten. Ik noem mezelf nog geen allrounder."

Steur hoopt ooit in de voetsporen te treden van zijn favoriete speler, Barcelona-middenvelder Pedri. "Hij is in alles uitzonderlijk in mijn ogen. Hij doet eigenlijk vrijwel alles goed. Op dit moment kijk ik echt het liefst naar hem. Hij is geniaal. Op dit moment is hij de beste. Ik ben nog lang niet op dat niveau. Dat hoeft ook niet. Ik moet me gewoon ontwikkelen en hopelijk kom ik dan op dat niveau."

Telstar - Ajax

De kans is groot dat Steur zondagmiddag weer in de basis staat bij Ajax, dat om 14.30 uur op bezoek gaat bij Telstar.

