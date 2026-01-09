Sean Steur geniet van zijn doorbraak bij Ajax. De jonge middenvelder krijgt steeds meer minuten, maakt indruk op het veld en ziet ondertussen zijn naam rondgaan in de media. Zelf blijft hij nuchter en spreekt hij duidelijke taal richting de Ajax-fans.

De opmars van Steur ging sneller dan hij zelf had verwacht. Na een periode met nauwelijks speeltijd verscheen hij plots aan de aftrap en stond hij meerdere wedstrijden op rij in de basis. "Het is best wel snel gegaan", erkent de Volendammer in gesprek met ESPN. "Maar bij Ajax moet je je elke wedstrijd opnieuw laten zien. Zekerheden zijn er eigenlijk niet."

Ondanks zijn indrukwekkende opmars ziet Steur zichzelf nog niet als vaste waarde. Ook het aanstaande vertrek van Kenneth Taylor richting Lazio verandert daar volgens hem niets aan. "Ik zie mezelf nog niet als basisspeler", benadrukt hij. "Het betekent niet dat ik nu vast ga spelen. Ik moet het zelf gewoon goed doen en dan kijken we wel verder."

Vergelijking met Pedri

Binnen Ajax voelt Steur het vertrouwen van de technische staf. Dat hij trainer Fred Grim en assistent Paul Nuijten al kende uit de jeugdopleiding, helpt daarbij. Op het veld probeert hij dat vertrouwen terug te betalen met aanvallend en creatief spel. Het liefst speelt hij als '8', waar hij het spel kan maken, vooruit kan denken en het publiek wil vermaken, al beseft hij dat er nog genoeg te verbeteren valt.

Als inspiratiebron noemt Steur Barcelona-middenvelder Pedri. "Hij is in alles uitzonderlijk", zegt hij vol lof. "Hij doet eigenlijk alles goed." Tegelijkertijd benadrukt Steur dat hij zichzelf niet wil vergelijken en vooral bezig is met zijn eigen ontwikkeling.

'De supporters hoeven zich geen zorgen te maken'

De recente berichten over concrete belangstelling van Eintracht Frankfurt zorgden eerder voor onrust, maar Steur is daar helder over. "Ik ben heel blij bij Ajax", laat hij weten. "De supporters hoeven zich geen zorgen te maken", maakt de technische middenvelder duidelijk.

Steur kwam tot dusverre nog 'slechts' 213 minuten in actie namens de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij wel al eenmaal een assist gaf. Toch heeft hij al dusdanig goede indruk achtergelaten dat er veel van hem wordt verwacht in de aankomende jaren. Zondag staat Steur mogelijk weer in de basis, wanneer Ajax op bezoek gaat bij Telstar.

