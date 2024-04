Jeremie Frimpong schiet Bayer Leverkusen naar bekerfinale, sprookje van Saarbrücken voorbij

Na Karlsruher, Bayern München, Eintracht Frankfurt en Borussia Mönchengladbach te hebben uitgeschakeld, is het bekersprookje van Saarbrücken in de Duitse beker in het zicht van de haven gestrand.

Saarbrücken, actief in de 3. Bundesliga, het derde niveau in Duitsland, kende een waanzinnig bekerseizoen in de DFB Pokal. Alle clubs die het afgelopen maanden uitschakelde, speelde minimaal één divisie boven Saarbrücken. Zelfs Bayern München werd verslagen. Maar dinsdagavond kwam er een einde aan het sprookje. Uitgerekend in de halve finale was het einde verhaal.

Halve finale eruit

In het zicht van de haven, één wedstrijd verwijderd van een legendarische bekerfinale, ging het mis. In de thuiswedstrijd tegen Kaiserslautern verloor Saarbrücken met 2-0. Marlon Ritter en Almamy Touré beslechtten het lot voor de Duitse stuntploeg.

Zelfs de gevreesde slotfase bleef uit. In drie van de vier voorgaande wedstrijden had Saarbrücken in de blessuretijd de wedstrijd nog naar zich toe getrokken. Maar na de 2-0 van Kaiserslautern was dit keer alle hoop gevlogen.

Finale: Leverkusen - Kaiserslautern

In de andere halve finale won Bayer Leverkusen makkelijk van Fortuna Düsseldorf. Het werd dankzij wonderkind Florian Wirtz 4-0. De Nederlandse vleugelverdediger Jeremie Frimpong had de score nog geopend.

Uitschakeling Bayern München

Toch gaat de reeks van Saarbrücken in ieder geval de clubgeschiedenis in. Na al die grote ploegen uitgeschakeld te hebben, is het voor elke ploeg weer mogelijk gebleken ver te kunnen komen in de DFB Pokal. En vooral de manier waarop het Saarbrücken het dit seizoen deed.