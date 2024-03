Saarbrücken zet bekersprookje door naar halve finale na wéér een winnende goal in blessuretijd

In de Duitse beker is Saarbrücken bezig aan een echt sprookje. De club van het derde niveau versloeg dinsdagavond de derde Bundesliga-club op rij. Saarbrücken staat nu in de halve finale.

De Duitse club, actief in de 3. Bundesliga, versloeg op weg naar de halve finale al het enorme Bayern München. Dat was al een stunt op zich, maar het houdt maar niet op. Daarna werd Eintracht Frankfurt uitgeschakeld en dinsdag was Borussia Mönchengladbach de sjaak. Wéér door een goal in de blessuretijd.

Goals in blessuretijd

Saarbrücken scoorde namelijk al in drie van de vier rondes de winnende goal in blessuretijd. In de eerste ronde scoorde Kai Brunker in 90+1 de 2-1 tegen Karlsruher (2. Bundesliga), tegen Bayern was het Marcel Gaus in 90+6 en tegen Gladbach scoorde Brunker in 90+3 de 2-1. Alleen tegen Frankfurt ging het 'normaal', toen werd het 2-0.

Halve finale tegen Kaiserslautern

Door de winnende goal van Brunker tegen Gladbach staat Saarbrücken nu in de halve finale van de DFB Pokal. Daarin treft het een andere 'kleine' club, al mag je dat niet zeggen van een cultclub als Kaiserslautern. Maar dat wordt dus wel de halve finale: op 3 april 2024 is het Kaiserslautern - Saarbrücken. Kaiserslautern komt uit op het tweede niveau.

Nog maar 1 Bundesliga-club over

Stiekem dromen de fans van Saarbrücken en Kaiserlautern al van de finale, want ze hebben beide kans die te halen. In de andere halve finale spelen Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen en Fortuna Düsseldorf tegen elkaar. Düsseldorf speelt in de 2. Bundesliga.