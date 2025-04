Johan Derksen blikt terug op ernstige zorgen om zijn vrouw en spreekt Wilfred Genee tegen

Johan Derksen was de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws. Hij ontbrak dinsdag vanwege ernstige zorgen om zijn vrouw. Isabelle Pikaar bleek een gebroken heup te hebben en daar leek iets ernstigs aan ten gronslag te liggen. Gelukkig voor Derksen en zijn vrouw lijkt alles goed gegaan, tot opluchting van 'De Snor'.

Hij verscheen zichtbaar opgelucht aan de Vandaag Inside-tafel van donderdag. "Ik was vanochtend wel even heel erg blij. Euforisch heet dat", zo vertelt hij vlak voordat de uitzending écht begint. De zorgen waren sinds dinsdag namelijk erg groot. Nadat de vrouw van Derksen klaagde over pijn werd ze via de huisarts naar de spoedeisende hulp gestuurd. Daar bleek haar heup 'spontaan' gebroken.

'Even in paniek'

De reden daarvan is meestal heel ernstig. Vaak zit er dan een tumor in het lichaam, zo werd 'De Snor' verteld. "Als een dokter tegen je zegt dat er een grote kans is dat je vrouw kanker heeft, dan ben je wel even in paniek."

Gelukkig voor hem en zijn vrouw werd er geen tumor gevonden en lijkt ook botkanker niet aan de orde. "Het stuk bot wordt op kweek gezet en dat wordt getest", vertelt Derksen. "En anders is het loos alarm geweest." De opluchting is gigantisch bij de 76-jarige Derksen. "De dokter vertelde: 'zo'n breuk, zonder val, dan ligt er altijd haast een tumor aan ten grondslag. Bij ons gingen alle alarmbellen af.'"

'Geluk gehad'

Als presentator Wilfred Genee spreekt van een 'medisch wonder' bij de vrouw van Derksen, grijpt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International in. "Nou, medisch wonder? Geluk gehad", vindt hij een betere term.

Derksen ontbrak dinsdag plots tijdens de uitzending. Toen verving Albert Verlinde hem. Op dat moment was nog niet duidelijk hoe lang het boegbeeld van het programma afwezig zou zijn. Een dag later werd, na heel veel media-aandacht, duidelijk dat Derksen vanwege het positieve nieuws over de gezondheid van zijn vrouw zou terugkeren in het programma.