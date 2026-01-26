Ajax treft in het duel met Olympiakos in de Johan Cruijff ArenA een scheidsrechter die ze liever nooit meer hadden gezien. Voor het duel, wat de laatste strohalm voor Ajax is, treffen zij François Letexier. Hij was eerder al scheidsrechter bij een historisch dieptepunt van Ajax.

Voor dat dieptepunt moeten we iets meer dan drie jaar terug in de tijd. Het was in oktober 2022 dat Ajax een historisch dieptepunt beleefde in de Champions League. Ajax ontving Napoli in eigen huis, maar werd totaal overklast.

Oorwassing Ajax

Het was het jaar dat Alfred Schreuder begon als trainer van Ajax en later John Heitinga aan het roer kwam. Ajax had eerder in de Champions League al gewonnen van Rangers en later verloren van Liverpool. De wedstrijd met Napoli werd de derde in de groepsfase en ging met 1-6 verloren.

Ajax begon nog geweldig aan de wedstrijd door een vroeg doelpunt van Mohammed Kudus, maar daarna ging het helemaal mis. Ajax werd overklast door de felle Italianen en werd in het hemd gezet. De ergste verliespartij in eigen huis dateerde uit 2012: 4-1 tegen Borussia Dortmund. Dat werd dus flink 'verbeterd' door Napoli.

De scheidsrechter had uiteindelijk ook nog een aandeel in de misère in Amsterdam. Dusan Tadic, die dramatisch speelde, kreeg van hem een tweede gele kaart en dus rood. De wedstrijd tegen Napoli leidde een crisis in bij Ajax die zijn weerga niet kende. Drie maanden later zou Schreuder ontslagen worden.

Laatste strohalm

Ajax kan een duel onder leiding van deze arbiter ditmaal juist gebruiken om uit een crisis te stappen dan er één in te leiden. De Amsterdammers kunnen bij een overwinning, en een boel andere gunstige resultaten, alsnog de tussenfase van de Champions League bereiken. Iets dat een aantal weken geleden absoluut ondenkbaar was.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.