Er is veel ophef ontstaan over het besluit van de KNVB om Jong Ajax maandag te laten spelen tegen RKC Waalwijk. De ploeg had om uitstel gevraagd na het overlijden van Elisa, de vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl. Johan Derksen en René van der Gijp mengen zich ook in de discussie in Vandaag Inside.

Elisa, de vriendin van Verkuijl, overleed vorige week na een aanrijding, waarbij de automobilist doorreed. De 19-jarige Verkuijl was maandagavond aanwezig bij de wedstrijd tussen Jong Ajax en RKC, om daar een Ajax-shirt met haar naam erop neer te leggen en zich bij de selectie te voegen voor een minuut stilte.

Jong Ajax-trainer Willem Weijs had eigenlijk niet willen spelen: "Als ik eerlijk ben voelde ik die behoefte niet. En ik had het gevoel dat heel veel andere spelers dat ook niet voelden", zei hij. "Dat moet je respecteren", zegt Derksen in VI over het verzoek.

Van der Gijp is het met hem eens. "Het zijn nog zo'n jonge jongens en dat komt bij die gasten nog veel harder binnen dan bij iemand die volwassen is. Dat is sneu man."

'Door merg en been'

"Het gaat echt door merg en been, die tranen bij die jongen", zegt presentator Thomas van Groningen, die Wilfred Genee vervangt, bij het zien van de beelden van het eerbetoon. De spelers stonden voor de aftrap van de wedstrijd stil bij het overlijden. In de 21e minuut werd er nog een applaus gegeven. Elisa overleed op 21-jarige leeftijd.

Derksen haalt nog een ander voorbeeld aan van een omstreden besluit van de KNVB. Na de vuurwerkramp in Enschede moest FC Twente ook gewoon een wedstrijd spelen tegen Feyenoord. "Daar hebben ze later honderd keer hun excuses voor aangeboden, maar ook toen zeiden ze ook: 'Alleen als een familielid, een speler of een official overlijdt kan het worden uitgesteld. Anders niet'", aldus Derksen.

"Ja maar Johan, je kan zo'n wedstrijd toch wel even een andere keer spelen", vervolgt Van der Gijp. "Tuurlijk", antwoordt Derksen. "Geen enkel probleem." "Speel je hem lekker in maart. Dat maakt toch niet uit", reageert van der Gijp.

Protocol

De KNVB hield vast aan het protocol: "Daarbij hanteren we een beleid waarin wedstrijden in principe alleen worden uitgesteld wanneer sprake is van het overlijden van een speler of staflid. Dat neemt niet weg dat dit een moeilijke keuze blijft en doet niets af aan de ernst van wat er is gebeurd, dit is een zeer ingrijpende en verdrietige gebeurtenis", klonk het statement van de de voetbalbond.

