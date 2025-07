Dat Johan Derksen geen fan is van vrouwenvoetbal is geen verrassing. Sarina Wiegman pakte als bondscoach van Engeland opnieuw de titel op het EK. Of zijn aan het roer kan staan bij een mannenteam? "Dat risico zou ik niet nemen."

Trainster Wiegman werd afgelopen weekend voor de derde keer Europees kampioen. Een fantastische prestatie, vindt ook Vandaag Inside-icoon Johan Derksen. "Drie keer winnen is natuurlijk geweldig. Ik heb af en toe wat gekeken naar wat flitsen, want een hele wedstrijd kijken kun je niet opbrengen."

"Het lijkt niet eens op voetbal", oreert Derksen in de Groeten uit Grolloo podcast. "Ik begrijp niet waarom mensen gaan kijken, want het is helemaal niet leuk. Slecht voetbal is niet leuk om naar te kijken."

'Dames moeten nog veel leren'

Engeland won na strafschoppen in de finale van Spanje. "Als je kijkt hoe de strafschoppen in de finale worden genomen, dan moeten de dames nog heel veel bijleren voordat ze serieus genomen worden." De 76-jarige Derksen krijgt de vraag voorgeschoteld of hij het aan zou durven met Wiegman als coach van een mannenteam. In de Eredivisie bijvoorbeeld.

"Als ik op de stoel zou zitten bij een profclub als verantwoordelijke man, zou ik nooit een vrouw de hoofdcoach maken. Ik geloof niet dat dat werkt. Ik weet niet of Wiegman het optimale rendement uit een mannengroep haalt. Ik zou dat risico niet nemen omdat ik ben zelf voetballer geweest."

Ouderwets

Er is één manier waarop Derksen wel een vrouw aan het roer ziet van een mannenteam. "Als je een hoofdsponsor hebt die bijvoorbeeld de doelgroep in de vrouwen heeft zitten. dan zou je het als een stunt kunnen doen", beargumenteert De Snor.

"Dat is misschien heel ouderwets, maar ik zou het niet appreciëren als er een dame voor de groep zou staan die mij zou vertellen dat we zoveel rondjes moeten lopen en ook nog bokje moeten springen."