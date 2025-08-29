Luuk de Jong is sinds deze zomer spits van FC Porto. De Nederlandse spits maakte transfervrij de stap naar Portugal, nadat zijn contract was afgelopen bij PSV. Juist omdat hij transfervrij was, kreeg de 35-jarige bedrag een enorm bedrag.

Dat meldt Johan Derksen donderdagavond bij Vandaag Inside. "Deze week hoorde ik van interne mensen, die het zouden moeten weten, hoe de transfer van Luuk de Jong tot stand gekomen is." De ervaren kopspecialist heeft een contract voor één seizoen getekend bij FC Porto, met optie voor nog een seizoen.

"Die was transfervrij", gaat Derksen verder, "maar die heeft van zijn nieuwe club handgeld gekregen van tien miljoen én een salaris van 2 miljoen euro per jaar. Nou, dan zou ik ook nog eventjes naar het buitenland gaan." De Jong strijkt in zijn eerste jaar dus al twaalf miljoen euro op, als we de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International mogen geloven.

'Ik schrik ervan'

Presentator Wilfred Genee twijfelt of hij het wel goed heeft gehoord. En ook René van der Gijp kan zijn oren niet geloven: "Dit zijn bedragen… Ik schrik ervan. Ik geloof nog wel dat hij 2 miljoen verdient. Dat zou die bij PSV ook wel verdiend hebben denk ik. Maar 10 miljoen lijkt me veel…"

Derksen benadrukt dat zijn informatie klopt. Hij denkt dat De Jong onder andere omstandigheden bij PSV was gebleven, maar: "Hij heeft een waanzinnige aanbieding gekregen en die heeft gedacht: op mijn leeftijd…"

René van der Gijp begrijpt het wel

Ook Van der Gijp snapt de keuze wel, en niet alleen vanwege het geld. "Naar mijn weten vond hij het ook wel leuk, omdat het nog kon met zijn kinderen. Om nog een keer naar het buitenland te gaan. Dat is toch ook leuk? Portugal, totaal niks mis mee, heerlijk man."

De Jong wordt regelmatig ingezet door trainer Francesco Farioli, die afgelopen seizoen nog de coach van Ajax was. Maar de Italiaanse trainer zag zijn ervaren spits nog niet scoren in drie wedstrijden.