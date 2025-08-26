Sportpresentatrice Hélène Hendriks zal niet meer iedere vrijdagavond aanschuiven bij talkshow Vandaag Inside. Naast vaste gezichten Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen zal er voortaan een andere gast plaatsnemen aan tafel.

Dat meldt mediakenner Victor Vlam. Eerder schepte hij onduidelijkheid over de aanwezigheid van Wouter de Winther in het programma op SBS6. De politiekjournalist van De Telegraaf heeft een contract getekend bij de publieke omroep voor de talkshow van Eva Jinek en zou daarom niet bij concurrerende zenders mogen optreden.

Daarom stelde Vlam eerder in zijn podcast Victor Duidt TV dat De Winther niet meer zal aanschuiven in het programma van Derksen, Van der Gijp en Genee. Hij zou alleen op vrijdag aan tafel mogen zitten, want op die dag wordt Jinek niet uitgezonden. "Maar dat is de vaste dag van Hélène Hendriks", aldus Vlam.

Hij kwam later via X terug op die uitspraak. Hendriks lijkt toch plaats te moeten maken voor De Winther. Vlam schrijft dat er ontwikkelingen zijn bij VI die hij bij het opnemen van zijn podcast nog niet kende. Zo zal De Winther toch af en toe aanschuiven op vrijdagen.

Meer gasten vertrekken

VI moest ook op zoek naar een vervanger van Albert Verlinde, die een exclusief contract tekende bij RTL. Hij was afgelopen seizoen elke woensdagavond in het programma te zien op de plek van Van der Gijp, die sinds vorig jaar op woensdag vrij is. Wierd Duk heeft nu het stokje van Verlinde overgenomen.

Van der Gijp had zelf liever een andere tafelgast zien aanschuiven. Hij vindt dat Vandaag Inside met de journalist een te serieus programma wordt. "Het is wel jammer dat zo iemand niet meer weet waar de kracht van het programma zit", vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Het trio zag ook de 27-jarige schrijfster Lale Gül vertrekken naar RTL Tonight. Zij zal daardoor ook niet meer te zien zijn bij Vandaag Inside.

Operatie Hélène Hendriks

Hendriks presenteerde in de zomerstop van Vandaag Inside het vervangende programma De Oranjezomer. Ze moest de eerste maanden echter de presentatie overlaten aan Johnny de Mol en Thomas van Groningen. De sportverslaggeefster moest namelijk een operatie aan haar rug ondergaan en het herstel duurde langer dan verwacht.