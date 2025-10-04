John Heitinga ligt onder vuur bij Ajax. Na de afstraffing in de Champions League tegen Olympique Marseille ligt de druk er vol op tegen Sparta. Voorafgaand aan dat duel sprak Heitinga over de kritiek die hij te verduren kreeg.

Want het ging de afgelopen week veel over Heitinga. De trainer van Ajax maakt nog geen onuitwisbare indruk tijdens de start van het seizoen. En dat terwijl er alleen nog verloren is in de Champions League. De kritiek gaat meer over het spel van de Amsterdammers en de keuzes van de trainer.

Felle kritiek

Bij ESPN werd Heitinga gevraagd naar de kritiek aan zijn adres. "Je weet bij Ajax: als je niet wint, krijg je kritiek. Soms gaat dat wat te ver", stelt de oefenmeester. "Ik moet zeggen dat ik zelf eigenlijk weinig lees, maar natuurlijk krijg je wat mee."

Vooral het feit dat zijn gezin er last van heeft, komt binnen bij Heitinga. "Kritiek op mij is prima, maar het komt ook bij mijn gezin. Ik heb jonge kinderen die naar school gaan. Ik vind dat we daar wel wat voorzichtiger in kunnen en mogen zijn."

Rouleren

Vervolgens werd Heitinga ook gevraagd naar het rouleren van zijn elftal. "Vanaf het begin is dat al lastig geweest moet ik zeggen. Kijk naar centraal achterin: daar begonnen we met Bouwman, Rosa heeft daar gespeeld. Of in de spits: ik was ze beide kwijt. We zijn op zoek naar de ideale samenstelling en dat heeft tijd nodig."

Ajax speelt momenteel uit op Het Kasteel tegen Sparta. Om de kritiek te doen verstommen zal er gewonnen moeten worden. Dan zou Ajax op achttien punten uit acht duels staan.