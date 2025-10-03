Kenneth Taylor gaat zaterdag met Ajax op bezoek bij Sparta, maar de aanloop staat vooral in het teken van de rampzalige avond in Marseille. De 4-0 nederlaag in de Champions League zette coach John Heitinga nog zwaarder onder druk. Taylor sprak daarom niet alleen over zijn gemiste transfer naar FC Porto, maar ook over de storm aan kritiek die zijn trainer te verwerken krijgt.

Afgelopen zomer leek de 23-jarige middenvelder op weg naar Portugal. FC Porto, waar oud Ajax-trainer Francesco Farioli de leiding heeft, wilde Taylor graag inlijven. "We hebben goede afspraken gemaakt en die is Ajax nagekomen. Uiteindelijk heb ik altijd gezegd dat ik Ajax niet zomaar wil verlaten", vertelde hij eerlijk bij ESPN.

Teleurstelling was er wel even toen de transfer klapte."“Het was misschien één dag moeilijk toen de transferwindow dichtging. Daarna heb ik de knop snel omgezet. Ajax speelt Champions League en met de nieuwe speelstijl vind ik het zeker geen straf om hier te zijn."

Toekomst nog onzeker

Taylor ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam. Ajax wil zijn contract graag openbreken en verlengen, maar de middenvelder houdt voorlopig een slag om de arm. "Ze hebben het wel aangegeven, maar we zijn er nog niet echt mee bezig. Of ik ga verlengen? Dat weet ik nog niet", klinkt de voetballer die een relatie heeft met influencer Jade Anna van Vliet.

Taylor neemt het op voor Heitinga

Ondanks de pijnlijke resultaten in Europa én de wisselvallige optredens in de Eredivisie blijft Taylor achter Heitinga staan. "Wij als team hebben alle vertrouwen in de trainer. Intern is het bij ons rustig. Het wordt van buitenaf allemaal heel groot gemaakt."

Wat hem vooral stoort, is de persoonlijke aanval op de coach. "Ja, ik denk wel dat het misschien te veel op de man wordt gespeeld. Dat stoort me in die zin wel. Hij gaat er goed mee om en wij staan achter hem", stelt de Heilooënaar.

Ajax onder hoogspanning

Ajax is in de Eredivisie nog ongeslagen, maar speelde al drie keer gelijk en kreeg in Europa zware klappen van Internazionale (0-2) en Olympique Marseille (4-0). De druk op Heitinga neemt daardoor toe. Zaterdag moet Ajax op Het Kasteel tegen Sparta laten zien dat het zich kan herpakken. Dat doet het wel met de van een blessure herstelde Wout Weghorst.

Kenneth Taylor laat zich uit over John Heitinga 🗣️



"Wij hebben alle vertrouwen in de trainer" — ESPN NL (@ESPNnl) October 3, 2025

