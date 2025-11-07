De voorlopige technisch directeur van Ajax, Alex Kroes heeft nog meer uitleg gegeven over het ontslag van John Heitinga. De beleidsbepaler schetst dat de trainer nogal boos en teleurgesteld was over het volgens Kroes 'unanieme besluit' van de clubleiding.

Het besluit van Ajax om Heitinga te ontslaan kwam donderdag naar buiten. Na een reeks slechte resultaten was het voor de oud-verdediger over en uit als hoofdtrainer. Vervolgens meldde Kroes ook dat hij zijn positie beschikbaar stelt. De technisch directeur wilde eerst direct uit zijn functie vertrekken, maar de clubleiding haalde hem over om te blijven tot er een vervangende trainer en technisch directeur is gevonden. Dat kan tot het eind van het seizoen duren.

'Hij was boos en heel teleurgesteld'

Kroes reageerde eerder al even op het volgens hem 'onvermijdelijke' ontslag van Heitinga, maar tegenover De Telegraaf geeft hij nog meer uitleg. "We hebben donderdagochtend met de voltallige directie een meeting gehad over de situatie waarin we zaten. Helaas was het nu toch het moment om met John en Marcel Keizer te breken. Het was uiteindelijk een unaniem besluit van rvc en directie, inclusief mijzelf dus. Hij was zeer teleurgesteld en dat begrijp ik ook. Hij was boos. Je kunt er allerlei woorden opplakken. Of hij het me kwalijk neemt? Dat moet je hem vragen."

Volgens de krant zijn Kroes en algemeen directeur Menno Geelen het langst achter Heitinga blijven staan. Eerstgenoemde beseft dan ook dat hij de trainer genoeg heeft proberen te helpen. "Je kunt niet zeggen dat wij hem niet hebben gesteund. Maar het ontslag was nu niet meer te vermijden", vertelt Kroes over de 'optelsom' die leidde tot het vertrek van Heitinga als hoofdtrainer.

'Er spelen meer dingen'

Kroes wilde in eerste instantie niet te veel ingaan op zijn eigen positie, maar uiteindelijk vertelt hij toch ook meer over waarom hij zijn functie ter beschikking stelt. Dat ligt volgens de technisch directeur niet alleen aan zijn solidariteit met Heitinga. "Er spelen meer dingen", vertelt Kroes die nu op zoek moet naar een nieuwe Ajax-trainer.

Met die 'dingen' lijkt Kroes te doelen op de bestuursstructuur binnen Ajax. Volgens het Parool ervaart de technisch directeur die structuur als 'zeer onaangenaam' en is dat ook een reden dat hij pogingen tot het verlengen van zijn contract in eerste instantie naast zich neerlegde. Na het vertrek van Heitinga bracht dezelfde krant naar buiten dat Ajax in de volgende Algemene Ledenvergadering de bestuursstructuur wil herzien. De organisatie met een directie, bestuursraad en raad van commissarissen wordt door velen binnen de Amsterdamse club gezien als 'nauwelijks werkbaar'.

