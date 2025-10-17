John Heitinga krijgt sinds kort versterking van Fred Grim in zijn staf bij Ajax. De coach vertelt op zijn meest recente persconferentie dat hij hier na de voorbereiding al om vroeg en hij geeft toe dat die extra assistent eerder had gemoeten.

"Ik heb vanaf Como al intern aangegeven dat er mensen bij moeten", vertelt Heitinga over de staf van Ajax. "Dit is geen noodgreep, maar het was al duidelijk dat er iemand bij zou moeten. Je kijkt daarin naar zorgvuldigheid en achteraf had dat misschien eerder gemoeten. Ik heb een aantal weken geleden de naam van Fred al genoemd. De staf is voor mij nog niet compleet, er moet nog een inspanningsfysioloog bij."

Ook vertelt Heitinga wat de belangrijkste veranderingen zijn nu Grim bij de staf van de Amsterdamse ploeg is gehaald. "Bepaalde vormen deed je zelf en die geef je nu uit handen op de trainingen. Fred Grim zal een gedeelte van de veldtrainingen op gaan nemen, samen met Marcel Keizer. Grim en Keizer zitten ook bij me op de bank, Frank Peereboom verhuist naar boven."

Alex Kroes

In een interview met Ajax Life gaf Kroes deze week aan dat de club het vertrouwen houdt in Heitinga, ondanks de mindere periode. De coach wist dit al een tijdje. "Ik praat dagelijks met Alex Kroes, Menno Geelen en Marijn Beuker. Dus ik voel het vertrouwen. Dit zijn dingen die je bespreekt. Binnen de muren van de Johan Cruijff ArenA voer ik dagelijks gesprekken. Vanuit de spelersgroep voel ik ook vertrouwen. Ik praat continu met de spelers. Het is nu naar buiten, maar intern voelde ik die rust al."

Het doel is voor Heitinga dan ook nog altijd duidelijk. "De steun voel ik vanuit de club. We hebben maanden geleden met elkaar om de tafel gezeten en dan weet je dat je tegen een paar dingen gaat aanlopen. We hadden wel gehoopt dat we verder waren geweest. Het is aan mij en de staf dat we ervoor moeten zorgen dat we straks weer trots kunnen zijn op ons cluppie. "

Medische update

Ook geeft Heitinga nog een update uit de ziekenboeg voor het duel van zaterdag met AZ. "Owen Wijndal haalt het niet, Kasper Dolberg haalt het niet. Ko Itakura moeten we nog afwachten. Die heeft gisteren wel volledig getraind, maar wat is de reactie daarop. Mika Godts is volledig hersteld, maar er zijn wel wat jongens die nog een twijfelgeval zijn. Lucas Rosa is ook weer fit."

