John van 't Schip zit inmiddels zonder baan en dus heeft hij weer meer tijd om met zijn kinderen te spenderen. Zo was hij afgelopen weekend in Athene en daar kwam het gezin natuurlijk op plekken waar werd gedacht aan de overleden vrouw en moeder van het gezin Daniëlle.

Van 't Schip en zijn vrouw Daniëlle waren maar liefst veertig jaar samen toen ze in 2023 overleed. De dochter van zangeres Willeke Alberti overleed op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Daniëlle en Van 't Schip kregen twee kinderen: Estelle en Davey. De twee leerden elkaar kennen in de tijd dat de huidige trainer nog zelf als voetballer actief was bij Ajax.

Na het overlijden van zijn vrouw besloot Van 't Schip om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Hij ging aan de slag als interim-coach bij Ajax na het ontslag van Maurice Steijn. Hij trainde het seizoen uit bij Ajax en vertrok vervolgens bij de club. Daarna werd hij bondscoach van Armenië waar hij een half jaar aan het roer bleef tot zijn ontslag. Eerder trainde Van 't Schip ook Griekenland, PEC Zwolle, Chivas Guadalajara en Melbourne Heart.

Trip naar Griekenland

Van 't Schip heeft op dit moment dus geen baan meer en daarom kon hij naar Griekenland trekken met zijn kinderen. Daar werkte de Nederlander als bondscoach en woonde hij toentertijd ook nog samen met zijn vrouw Daniëlle. Het gezin trok dan ook naar een plek waar ze vaak als kind kwamen in Athene.

Op Instagram deelt dochter Estelle beelden van een prachtig uitzichtpunt in Athene. "Een van onze favoriete plaatsen in Athene. Wij kwamen hier altijd met mijn moeder, speciaal om de zonsondergang te bekijken." Vervolgens deelt het gezin ook nog een aantal mooie foto's van het uitzichtpunt en de hoofdstad van Griekenland. Of Van 't Schip ook op gesprek is geweest bij een Griekse club voor een mogelijke baan is niet bekend.