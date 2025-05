John van 't Schip deelt emotioneel bericht over 'eeuwige liefde': 'Voor altijd'

John van 't Schip staat met een bericht op Instagram stil bij de trouwdag met zijn vrouw Daniëlle. Zij overleed in 2023, maar de liefde blijft bestaan. 'Voor eeuwig en altijd.'

De voetbaltrainer deelt een prachtige foto van hem en Daniëlle samen op Instagram. Het stel trouwde op 16 mei 1989. "Dat is de dag dat we onze liefde bezegelden. Voor eeuwig en altijd...", aldus Van 't Schip.

De levenspartner van Van 't Schip overleed op 55-jarige leeftijd op 10 oktober 2023. Ze leed al lange tijd aan uitgezaaide endeldarmkanker. Ze is de dochter van zangeres en actrice Willeke Alberti.

Kinderen

Samen met de oud-voetballer heeft Daniëlle twee kinderen: Estelle en Davey. Zij reageren op het bericht van hun vader. "Voor altijd mijn voorbeeld", schrijft de 32-jarige dochter. "Lieve mama", reageert Davey (34).

Ook een aantal bekende Nederlanders reageert op het emotionele bericht. "Dan blijft die dag voor altijd een magische mooie", zegt Winston Gerschtanowitz. "Zo lief", schrijft Patty Brard.

Ajax

In hetzelfde jaar dat zijn vrouw overleed maakte Van 't Schip het seizoen af bij Ajax. In november vertrok hij uit Amsterdam Hij zou eigenlijk aan de club verbonden blijven door te werken in het technisch management, maar in goed overleg zagen beide partijen daar vanaf. De maanden daarvoor leidde hij Ajax in een turbulent seizoen naar de vijfde plaats in de Eredivisie.

Van 't Schip vond begin maart een neiuwe uitdaging als bondscoach van Armenië. In het verleden was hij onder andere trainer van PEC Zwolle en het nationale team van Griekenland.