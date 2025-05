'Speciaal cadeau' aan Max Verstappen onthult werkelijke geboortedatum van dochter Lily

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn inmiddels een hele periode trotse ouders van dochter Lily. Aanvankelijk dachten veel mensen dat zij begin mei geboren is, alleen is dat wel zo?

Terug naar begin mei. Verstappen sloeg op 1 mei de mediadag voor de Grand Prix van Miami over. De Nederlander verbleef nog in Monaco om bij zijn Braziliaanse vriendin te zijn. Velen dachten dat Lily op die dag geboren is, maar Verstappens woorden een dag later vermoedden al dat dat niet het geval was.

"Gelukkig heb ik een paar dagen met ze kunnen spenderen nadat ze geboren was", sprak hij voor de camera van de Amerikaanse tak van ESPN. "Het was geweldig. Je weet nooit wat je kan verwachten, maar ik heb er enorm van kunnen genieten en het is heel speciaal."

Werkelijke geboortedatum Lily

Die woorden van Verstappen worden bevestigd door een 'speciaal kraamcadeau' aan de Nederlander en zijn vriendin. Automobile Club de Monaco bezorgde een knalroze autootje met daarop nummer 01. Maar daar bleef het qua getallen niet bij. Op het bijgevoegde kaartje stond 25-04-2025, wat er op zou duiden dat Lily op die datum is geboren.

Fans smullen van het cadeau aan de kersverse ouders. 'Zo prachtig en lief', schrijft iemand onder de post. 'Dat is zo schattig', reageert weer een ander. Ook staan er veel hartjesogen onder de post.

Maar wat verder opvalt, is dat de achternaam van Piquet voor die van Verstappen staat achter de voornaam van Lily. Enkele mensen vragen zich af waarom dat zo is. Een van de fans reageert door te zeggen dat dit in Brazilië gebruikelijk is.

Max Verstappen geeft opheldering na ophef over omstreden Duitse schuilnaam: 'Dat was wat ik wilde' Max Verstappen zorgde voor een grote verrassing door vorige week in een 'vrij' weekend plotseling op te duiken op de Nürburgring. De Nederlandse coureur reed daar een test in een Ferrari, maar deed dat onder een schuilnaam om minder op te vallen. De gekozen naam zorgde echter voor flink wat ophef en Verstappen heeft eindelijk opheldering gegeven over hoe die naam tot stand is gekomen.

Van Franz Hermann naar Max Verstappen

Na de GP van Miami had Verstappen een weekje vrijaf. Maar één dag van de week ruilde hij zijn gezin in voor het legendarische Nürburgring-Nordschleife. Dat deed hij onder de schuilnaam Franz Hermann. "Ik heb de valse naam zelf verzonnen. Zo kon ik voorkomen dat mijn echte identiteit op de deelnemerslijst zou belanden. Dan was iedereen vroeg komen opdraven om naar me te kijken...", zei Verstappen daarover.

De Nederlander reed in de Ferrari 296 GT3 een ronderecord en tankte dus vertrouwen voor de aankomende GP van Emilia-Romagna. Daar heet hij weer gewoon Verstappen, de nummer 3 in de WK-stand. Hij begint steeds meer terrein te verliezen ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris.