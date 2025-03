Jong Oranje boekt na bizarre ontsnapping opnieuw mooi succes en is klaar voor EK

Het gaat goed met Jong Oranje. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger is in vorm en boekte dinsdagavond de tweede zege in korte tijd. Roemenië werd in de hoofdstad Boekarest verslagen: 0-2.

Tegen de leeftijdsgenoten uit Oost-Europa hadden de Nederlandse talenten ruim een helft nodig om het verschil te maken. Maar toen Lucian Valente (FC Groningen) prachtig de score opende, was de wedstrijd eigenlijk al beslist. Zeker toen Thom van Bergen de tweede en laatste goal van de wedstrijd maakte.

In de eerste helft was Feyenoord-middenvelder Gjivai Zechiël de gevaarlijkste man bij Jong Oranje. Hij kreeg meerdere kansen om te scoren, maar slaagde daar niet in.

Twee rode kaarten

Nederland boekte desondanks de tweede zege in een paar dagen tijd. Vrijdag won het een werkelijk bizar duel van Italië. Op bezoek bij de Italianen stond het lange tijd 1-1, maar moest Nederland in de slotfase verder met negen man na twee rode kaarten. Toch wist invaller Max Bruns, met zijn eerste balcontact, de winnende voor Nederland te maken: 1-2.

Belangrijk EK voor de boeg

De overwinningen in oefenpotjes zijn goed voor het vertrouwen. Oranje speelt komende zomer namelijk een belangrijk toernooi. Dan staat het EK in Slowakije op het programma. Finland, Denemarken en Oekraïne zijn de tegenstanders in de groepsfase. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 12 juni, tegen Finland.

Bijna een half jaar geleden rondde Nederland de kwalificatiereeks voor het EK af. Alle tien de duels werden gewonnen waardoor Reiziger en co de maximale score van dertig punten haalden. Mede daardoor is Oranje, dat het in 2006 en 2007 het toernooi al eens won, een van de favorieten voor de titel.