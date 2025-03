Ondanks contact met KNVB geen Mohammed Ihattaren bij Jong Oranje, AZ hoflevernacier

De KNVB zocht vorige maand contact op met Mohamed Ihattaren. Desondanks is de middenvelder van RKC Waalwijk niet opgenomen in de selectie van Jong Oranje. Bondscoach Michael Reiziger heeft andere namen de voorkeur gegeven, met AZ als hofleverancier met vier spelers.

Als een komeet groeide Ihattaren bij PSV uit tot één van de blikvangers van de Eredivisie. Maar zo snel als hij kwam, vertrok hij ook weer voor het oog van de voetbalfans. Na een paar moeilijke jaren heeft de 23-jarige Utrechter dit seizoen zijn carrière nieuw leven ingeblazen bij RKC. Daar is regelmatig weer de klasse van Ihattaren te zien.

"De KNVB heeft mij via-via benaderd", vertelde de Nederlands-Marokkaanse voetballer begin deze maand bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN na zijn indrukwekkende optredens. "Ze zijn bij mijn zaakwaarnemer terechtgekomen, José Fortes Rodriguez. Van hem en ook vanuit de trainerskamer van RKC heb ik gehoord dat er interesse was. Ik heb niet zelf met ze gesproken. Ik zou er zeker bij willen zitten. Het is een mooi podium om mij te laten zien", klonk hij na een goede periode voor RKC, waarin hij drie keer scoorde en drie assits afleverde in negentien duels.

Oefeninterlands

Op vrijdag 21 maart speelt Jong Oranje een oefenwedstrijd tegen Italië in Venetië, als voorbereiding op het EK 2025 in Slowakije. De wedstrijd begint om 18.15 uur. Vier dagen later, op dinsdag 25 maart om 18.30 uur Nederlandse tijd, speelt Nederland de tweede uitwedstrijd van de maand tegen Roemenië in Boekarest.

Jong Oranje heeft in 2024 de EK-kwalificatiecyclus afgesloten met een perfecte score: tien overwinningen uit tien wedstrijden, een prestatie die slechts drie andere Onder 21-teams ooit hebben behaald (Spanje, Portugal en Duitsland). Het EK 2025 begint voor Nederland op 12 juni tegen Finland, gevolgd door Denemarken op 15 juni, en de groepsfase wordt op 18 juni afgesloten met een duel tegen Oekraïne. Het toernooi duurt tot en met 28 juni en wordt gespeeld in Slowakije, met zestien deelnemende landen.

AZ hofleverancier

Waar Reiziger Ihattaren links heeft laten liggen heeft in zijn 24-koppige selectie wel een debutant geselecteerd. Lamare Bogarde maakt voor het eerst zijn opwachting voor Jong Oranje. Deze week bereikte hij met Aston Villa de kwartfinale van de Champions League.

AZ geldt als hofleverancier met onder meer Rome-Jayden Owusu-Oduro, Wouter Goes, Ernest Poku en Denso Kasius, waarbij de eerste drie midweeks nog in actie kwamen met AZ tegen Tottenham Hotspur. Ook Ajacieden Youri Baas en Kian Fitz-Jim komen in de plannen voor in aanloop naar het toernooi van komende zomer. Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine, die afgelopen winter vanuit de Eredivisie de overstap maakten naar AS Roma mogen zich eveneens gaan melden in Zeist. De gehele selectie is hieronder te zien.

