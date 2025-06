Het gaat Jong Oranje slecht af op het EK voetbal onder 21. Bondscoach Michael Reiziger zag zijn team gelijkspelen tegen Finland en zelfs verliezen van Denemarken. Hij wordt gewezen op één mogelijke goalgetter, die mist in de selectie.

Jong Oranje staat voor een hels karwei. Met nog één wedstrijd te gaan won Oranje slechts 1 punt. De ploeg, die vooraf tot de kanshebbers voor de EK-titel werd gerekend, verloor met 2-1 van Denemarken onder 21. Wil Reiziger de kwartfinale bereiken, zal de ploeg moeten stunten.

De opdracht is duidelijk voor Jong Oranje: er moét gewonnen worden van Jong Oekraïne. Die wedstrijd wordt gespeeld op woensdagavond 18 juni 18.00 uur. Tegen Denemarken miste onder meer scoringskracht, iets wat vanuit een speler had kunnen komen die niet is opgeroepen door Reiziger.

Geen blunder

De bondscoach werd erop gewezen dat hij AZ-spits Mexx Meerdink niet heeft meegenomen naar het EK in Slowakije. "We hebben daarvoor ook 33 goals gemaakt, dus daar ligt het niet aan. Ik ga vaak niet met de waan van de dag mee", reageert Reiziger op een vraag van een journalist.

Schlemiel van de avond neemt verlies Jong Oranje op zich: 'Hier heb ik geen excuses voor' Na het pijnlijke verlies van Jong Oranje tegen Denemarken (2-1) stond spits Noah Ohio direct de pers te woorden. De teleurstelling droop van zijn gezicht: vier grote kansen kreeg de 22-jarige aanvaller, maar zijn naam prijkte niet op het scorebord. Openhartig en emotioneel nam Ohio de volle verantwoordelijkheid voor de nederlaag. "Het verschil was dat hun spits wél twee keer scoorde", stelt Ohio.

Jong Oranje behoort tot een van de favorieten voor de titel, maar laat dat op het EK nog niet zien. De 21-jarige Meerdink zorgde met name aan het einde van het seizoen voor creativiteit én doelpunten in de Eredivisie. Hij maakte negen doelpunten op het hoogste Nederlandse niveau. Dat zou Jong Oranje toch goed kunnen gebruiken? "We hebben 33 goals gemaakt, jongens die het heel goed gedaan hebben. En natuurlijk speelt hij de laatste maand ook echt heel goed. Maar dat hebben wij daarvoor ook gedaan. Dus daar ga ik niet altijd in mee."

Reiziger weigert het niet oproepen van Meerdink een blunder te noemen. "Nee hoor, zeker niet."

Doelpuntenmakers

Dat betekent dat de doelpunten van andere spelers moeten komen in het team. Luciano Valente en Ernest Poku zijn tot dusver de enige doelpuntenmakers voor Jong Oranje. Poku redde Nederland van een absolute blamage door in de laatste minuut de gelijkmaker te maken tegen Finland onder 21. In de wedstrijd tegen Denemarken onder 21 had Nederland het geluk dat er een eigen doelpunt werd gemaakt.