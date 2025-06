Na een pijnlijke nederlaag tegen Denemarken (2-1) en een teleurstellend gelijkspel tegen Finland (2-2) staat Jong Oranje plots voor een zware opgave. Waar de ploeg van bondscoach Michael Reiziger vooraf nog als titelfavoriet gold, dreigt nu zelfs de knockout-fase uit zicht te raken. Aanvoerder Devyne Rensch was zichtbaar aangeslagen. "Dan heb je er helemaal niets aan", stelt de verdediger van AS Roma.

Jong Oranje had maar liefst 28 schoten tegen Denemarken, waarvan tien op doel. Het resultaat? Slechts één doelpunt. Rensch had moeite om een verklaring te geven. "Ik weet het niet en heb er geen woorden voor. We krijgen kansen, écht heel veel. Ik denk ook geen kleine kansjes, maar echt hele grote kansen. Als je ze niet benut, dan weet je dat het heel lastig is en dan heb je er helemaal niks aan. En dan krijg je hem weer tegen", zegt Rensch met een diepe zucht bij Ziggo Sport.

'Schandalig, drie keer niks'

Het ontbreken van scherpte voor de goal was opnieuw pijnlijk zichtbaar in het duel met Denemarken. Ondanks een overwicht en grote mogelijkheden bleef een goed resultaat uit. "Alleen, hoe we het weggeven en hoe we bepaalde slordigheden hebben, is drie keer niks. En dat weten we ook. Het is schandalig. Dit kan niet."

Het contrast met de EK-kwalificatie is immens groot. Toen won de ploeg van Reiziger maar liefst tien van de tien duels met een totaalscore van dertig punten: foutloos. "In de kwalificatiesrondes was het heel leuk en aardig, maar nu is het gewoon drie keer niks. Echt schandalig", gaat de oud-Ajacied verder.

'Het is nog niet over'

De toekomst van Jong Oranje op het EK hangt nu aan een zijden draadje. Komende woensdag wacht Oekraïne en alleen met een overwinning mogen de Nederlandse talenten hopen op een plek in de kwartfinale. Rensch blijft strijdbaar: "Het is nog niet over." Maar hij is zich tegelijk terdege bewust van het problematische spel. "We weten het, maar het gebeurt toch. Dit is gewoon drie keer niks."