Na het pijnlijke verlies van Jong Oranje tegen Denemarken (2-1) stond spits Noah Ohio direct de pers te woorden. De teleurstelling droop van zijn gezicht: vier grote kansen kreeg de 22-jarige aanvaller, maar zijn naam prijkte niet op het scorebord. Openhartig en emotioneel nam Ohio de volle verantwoordelijkheid voor de nederlaag. "Het verschil was dat hun spits wél twee keer scoorde", stelt Ohio.

"Ik neem grote verantwoordelijkheid voor dit verlies", steekt Ohio zelfkritisch van wal. "Ik ben de spits. Ik heb kansen gekregen, maar ik moet gewoon scoren. Het verschil was dat hun spits twee keer scoorde en ik er vier had moeten maken. Ik hoop dat de kansen er de volgende wedstrijd wel in gaan, maar dit is wel moeilijk."

'Zo betaal ik Reiziger niet terug'

De spits beschrijft zijn gevoel als machteloos. "Ik weet het niet. Alles buiten scoren gaat heel goed en dan kom ik in die eindfases, kom ik tot kansen en dan wil de bal er niet in. Ik denk: die eerste twee schoten in de eerste helft, oké. Bij die derde verwachtte ik de keeper niet en hij blokt hem goed. Maar die laatste... dat moet een goal zijn. Hier heb ik geen excuses voor."

Ohio kreeg voor het toernooi vertrouwen van zijn bondscoach. Reiziger liet zelfs Mexx Meerdink, de man in vorm bij AZ, thuis. De derde spits van FC Utrecht heeft het gevoel dat hij de verwachtingen nu niet waarmaakt. "Ik heb het vertrouwen gekregen om de eerste spits te zijn, maar zo betaal ik hem niet terug. Ik wil het team helpen. We verliezen samen, maar ik moet gewoon scoren."

Naar zichzelf kijken

Slapen zal moeilijk worden, denkt de zichtbaar aangeslagen Ohio. "Nee, dat gaat zeker niet lukken. Het is gewoon heel erg balen, want ik verwacht veel van mezelf. En de boys verwachten ook veel van mij. Als ik zo goed in het spel betrokken ben en dan in de eindfase lukt het niet, dan kijk ik wel naar mezelf, voordat ik naar anderen kijk", analyseert Ohio.

"Andere boys hadden ook kansen, maar het ligt aan mij als ik met de grote kansen van het veld afloop en weer niet heb gescoord. Dus dat is gewoon niet goed genoeg. Het moet beter", besluit Ohio, die beseft dat Oranje nog één kans heeft om de kwartfinale te bereiken. Alleen bij een zege op Oekraïne plaatsen zij zich voor de knockout-fase van het EK.