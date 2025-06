Jong Oranje bereikte zaterdag de halve finale van het EK onder 21. De spelers moesten alles geven in het duel met Jong Portugal (1-0), nadat de ploeg al na 20 minuten met tien man kwam te staan. Volgens Ryan Flamingo was dat ook een klein voordeel voor Nederland.

De PSV-verdediger stopte al zijn energie in de wedstrijd, nog meer dan in de laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne. "Ik ben wel iets meer moe, want we speelden met tien man. We zakten wel een beetje in maar het was gewoon zwaar", zegt hij.

Ruben van Bommel kreeg twee keer geel binnen twee minuten en moest het veld verlaten. Daardoor moest Jong Oranje anders gaan spelen. "De tegenstander had meer de bal. We probeerden vanuit de counter te spelen en dat lukte een paar keer aardig. Zij creëerden niet veel. Ik denk dat we het over het algemeen goed hebben gedaan."

'Zelfs beter'

"We hebben ook al vaker met een man minder, zelfs negen man gespeeld", vervolgt Flamingo. Daarmee doelt hij op de 2-1-overwinning op Jong Italië in maart. "Misschien was het zelfs wel beter, want deze tegenstander was supersterk in de counter. Nu konden ze dat niet doen, want ze hadden de hele tijd de bal."

Het doelpunt van Jong Oranje viel uiteindelijk in de 85e minuut via invaller Ernest Poku. Een heerlijke wissel, vindt Flamingo. "Zeker, hij is supersnel. Als je die bal erachter legt is hij weg. Volgens mij was 'ie twee keer weg, en een keer was het een goal. Top."

Schorsingen

De 22-jarige kijkt uit naar de halve finale op woensdag. Dan zal Jong Spanje of Jong Engeland de tegenstander zijn. "Op naar de volgende wedstrijd. Wel veel spelers die geschorst zijn, maar dat vangen we op." Naast Van Bommel mogen ook Devyne Rensche en Kenneth Taylor niet meespelen. Zij stonden op scherp en kregen geel tegen Jong Portugal.

Eerst is het tijd om deze overwinning te vieren. Flamingo heeft de muziek al aangezet in de kleedkamer. "Laho, van Burna Boy", is het nummer dat hij als eerst uitkoos.