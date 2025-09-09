Jong Oranje speelt een kwalificatieduel tegen Jong Israël in De Koel, maar de wedstrijd zal plaatsvinden zonder publiek. Wél was er enorm veel politie aanwezig rondom het stadion van VVV Venlo. Zowel de gemeente Venlo als de KNVB hebben besloten tot deze drastische maatregel vanwege zorgen over de veiligheid.

Over de precieze aard van de dreiging wordt weinig losgelaten, maar het lijkt te gaan om mogelijke pro-Palestijnse protesten. Het conflict in Gaza werpt steeds vaker zijn schaduw over evenementen waarbij Israël betrokken is, waardoor dergelijke bijeenkomsten alsmaar complexer worden om te organiseren. De gemeente Venlo heeft de KNVB dan verplicht om publiek te weigeren bij het kwalificatieduel van Jong Oranje.

Mogelijke pro-Palenstijnse demonstraties

Het besluit om geen publiek toe te laten bij de wedstrijd onderstreept de groeiende complexiteit van evenementen waarbij Israël betrokken is. De KNVB lichtte hun keuze om geen publiek toe te laten kort toe: "De wedstrijd Jong Oranje – Jong Israël in Venlo is zonder publiek. Dit gebeurt in overleg met de autoriteiten. Veiligheid en naleving van internationale afspraken staan hierbij voorop."

Incidenten bij andere evenementen

Bij vrijwel elk evenement waar Israël een rol speelt, zijn de spanningen door de situatie in Gaza voelbaar. Dat werd onlangs ook duidelijk tijdens de Vuelta, waar tijdens een etappe op ongeveer vijftig kilometer van de finish chaos ontstond. Een actievoerder met een Palestijnse vlag probeerde de weg op te rennen, wat leidde tot een valpartij.

Ook het EK Honkbal heeft al te maken gehad met de gevolgen van de oplopende spanningen. Het toernooi zou oorspronkelijk in Israël plaatsvinden, maar vanwege de oorlog in Gaza werd het verplaatst. Israël blijft echter wel deelnemen en speelt komende maand drie wedstrijden in Rotterdam, waaronder tegen Nederland. De organisatie rekent op een aanzienlijke inzet van extra politie om alles veilig te laten verlopen.

Jong Oranje tegen Israël

Hoewel er géén publiek welkom is bij de wedstrijd tussen Jong Oranje en de leeftijdsgenoten van Israël is er om 17.00 uur wel afgetrapt. De ploeg van Michael Reiziger is begonnen aan de nieuwe kwalificatiecyclus voor het EK onder 21.